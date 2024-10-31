Amazon'un Üçüncü Çeyrek Gelirleri Beklentileri Geride Bıraktı

Amazon'un Üçüncü Çeyrek Gelirleri

ABD merkezli teknoloji devi Amazon, temmuz-eylül dönemine ait bilançosunu açıkladı. Şirketin bu dönem gelirleri, 158,9 milyar dolar olarak gerçekleşti ve bu, piyasanın beklediği 157,2 milyar dolar seviyesinin üzerinde bir rakam oldu.

Önceki Yıl ile Karşılaştırma

Geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde 143,1 milyar dolar olan gelir, bu yıl yüzde 11 oranında artış göstererek 158,9 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Net Kar ve Hisse Başına Kar

Bu dönemde Amazon’un net karı da dikkat çekici bir artış göstererek 15,3 milyar dolar oldu. Bu rakam, geçen yılın aynı döneminde 9,9 milyar dolar olarak kaydedilmişti. Ayrıca, hisse başına kar ise 94 sent’ten 1,43 dolar’a yükseldi ve piyasa beklentisi 1,14 dolar olarak belirlenmişti.

Dördüncü Çeyrek Öngörüleri

Amazon, yılın dördüncü çeyreğindeki gelirinin 181,5 milyar dolar ile 188,5 milyar dolar arasında olmasını beklediğini duyurdu.