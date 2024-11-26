Ankara'da Cam Üfleme ve Cam Sanatı Sergisi Açıldı

Ankara Sanayi Odası'nın (ASO) düzenlediği "Cam Üfleme ve Cam Sanatı Sergisi", başkentte sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Serginin açılışı, ASO Başkanı Seyit Ardıç ve cam üfleme sanatçısı Feridun Pekeş gibi önemli isimlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Serginin Detayları

Oda Sergi Salonu'nda gerçekleşen sergi, cam ve cam üfleme sanatından örnekleri bir araya getiriyor. Sergiye, ASO'nun Cam ve Cam Ürünleri Sanayi Meslek Komitesi üyeleri ile sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Yaratıcılık ve Teknik Bilgi Vurgusu

Açıklamada yer alan değerlendirmelerinde Ardıç, camın estetik değeri ve sanatsal ifade gücüne dikkat çekti. Cam üfleme sanatında yaratıcılıkla birlikte el becerisi, hassasiyet, fiziksel güç ve teknik bilgi gerektiğini belirten Ardıç, "En önemlisi de bu sanat dalı büyük bir sabır istiyor" dedi.

Sanayinin ve Sanatın Önemi

Sanayi ve sanat arasındaki ilişkiye vurgu yapan Ardıç, sanatın sanayicilere yeni bakış açıları kazandırdığını ifade etti. Ekonomik kalkınmanın temel itici gücünün sanayi olduğunu, sanatın ise bu süreci ruhsal olarak beslediğini belirtti. Ardıç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sanat ve sanayi, toplumsal refaha giden yolun temel taşları. ASO olarak, sanayi ve sanatın birlikteliğinin, toplumumuzu daha yaratıcı, yenilikçi ve estetik bir geleceğe taşıyacağına inanıyoruz. Bu nedenle her zaman sanatı ve sanatçıları desteklemeyi önemsiyoruz."

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Ankara'da cam ve cam üfleme sanatından örneklerin yer aldığı "Cam Üfleme ve Cam Sanatı Sergisi", Ankara Sanayi Odası (ASO) Oda Sergi Salonu'nda açıldı.

Ankara'da cam ve cam üfleme sanatından örneklerin yer aldığı "Cam Üfleme ve Cam Sanatı Sergisi", Ankara Sanayi Odası (ASO) Oda Sergi Salonu'nda açıldı.