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Ankara'da ev sahibi olmak isteyenlere müjde! Ayda 9.110 TL taksitle başvurular açıldı

TOKİ tüm Ankaralılar'a müjdeyi duyurdu! İşte TOKİ'den ev sahipliğine başvuru için gereken koşullar...

Yayın Tarihi: 05.06.2024 12:18
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 12:18
Ankara'da ev sahibi olmak isteyenlere müjde! Ayda 9.110 TL taksitle başvurular açıldı

Türkiye'nin konut ihtiyacına yönelik önemli adımlar atan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Ankara'da yeni bir konut satışı projesiyle vatandaşlara eşsiz bir fırsat sunuyor. TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruya göre, Ankara'da 2+1 ve 3+1 konutlar 1 milyon 626 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılacak. Ancak en dikkat çekici detaylardan biri ise bu konutların sadece 9.110 TL gibi uygun bir taksit tutarıyla sahibi olunabilecek olması.

Başvuruların 3 Haziran 2024 tarihinde başlayacağı belirtilen proje, konut sahibi olmak isteyenler için büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Ancak başvuruda bulunacak olanların belirli şartları yerine getirmesi gerekiyor. Başvuru sahiplerinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Ayrıca, başvuruda bulunacak kişinin, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir başvuru yapabileceği, aksi takdirde başvurunun geçersiz sayılacağı belirtiliyor. Bununla birlikte, başvuru yapacak olan kişilerin kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine Türkiye sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız bir konuta sahip olmaması ve daha önce TOKİ'den konut satın almamış olmaları gerekiyor.

toki konut

Ankara'da başlayacak olan bu proje, diğer illerde de benzer uygulamaların hayata geçirileceğine dair umutları arttırıyor. TOKİ'nin bu girişimiyle, konut sahibi olma hayali kuran vatandaşlar için önemli bir adım atılmış olacak. Bu fırsatı değerlendirmek isteyenler, başvuruların 3 Haziran 2024 tarihinde başlayacağını unutmamalı ve gerekli şartları sağlamak için hazırlıklarını tamamlamalı.

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