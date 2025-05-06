DOLAR
38,61 -0,03%
EURO
43,77 -0,1%
ALTIN
4.194,99 -1,49%
BITCOIN
3.630.115,38 0,24%

Ankara'daki Hazır Beton Sektörüne Rekabet Soruşturması

Rekabet Kurulu, Ankara'daki hazır beton firmaları hakkında rekabet ihlali nedeniyle soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 06.05.2025 12:23
Güncelleme Tarihi: 06.05.2025 12:23
Ankara'daki Hazır Beton Sektörüne Rekabet Soruşturması

Ankara'daki Hazır Beton Firmalarına Rekabet Soruşturması

Rekabet Kurulu, Ankara'da hazır beton alanında faaliyet gösteren bazı teşebbüsler hakkında yürütülen rekabet soruşturmasında sözlü savunma toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı Rekabet Kurumu İkinci Başkanı Ahmet Algan'ın başkanlığında kurumun merkez binasında yapıldı.

Soruşturmanın Sebepleri

Algan, yürütülen soruşturmanın amacı ile ilgili olarak, Ankara'daki bazı hazır beton üreticilerinin iş gücü pazarına yönelik rekabeti kısıtlayıcı anlaşma ve uyumlu eylem yoluyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespit edilmesi gerektiğini belirtti.

Kapsam ve İncelemeler

Soruşturma heyeti temsilcisi, yapılan incelemeler sonucunda Güven Grup Hazır Beton Hafriyat, Kandemir Beton İnşaat, SY Ankara Hazır Beton, Yiğit Hazır Beton gibi firmaların, çalışan ücretlerine ilişkin rekabete hassas bilgi değişiminde bulunarak kanunu ihlal ettiklerini duyurdu. Bu eylemlerin bireysel muafiyetten yararlanamayacağı ifade edilerek, bu firmalara idari para cezası uygulanması talep edildi.

Diğer Firmaların Durumu

Bunun yanı sıra, temsilci, soruşturmanın diğer tarafları olan Baştaş Hazır Beton, Belbeton, Kocalar Hazır Beton gibi firmaların, kanunu ihlal teşkil edecek bir eylemde bulunmadığını, dolayısıyla bu firmalara para cezası uygulanmaması gerektiğini belirtti.

Şirket Temsilcilerinin Yanıtı

İdari para cezası uygulanması talep edilen firmaların temsilcileri, soruşturma bulgularını reddederken, ceza verilmemesi talebinde bulundular.

Nihai Karar Bekleniyor

Rekabet Kurulu, yürütülen soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Kararın daha erken alınması durumunda, sonuç Kurumun internet sitesinden duyurulacak.

Rekabet Kurulunca, Ankara'da hazır beton alanında faaliyet gösteren bazı teşebbüsler hakkında...

Rekabet Kurulunca, Ankara'da hazır beton alanında faaliyet gösteren bazı teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmada sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, Rekabet Kurumu İkinci Başkanı Ahmet Algan'ın (ortada) başkanlığında kurumun merkez binasında gerçekleştirildi.

Rekabet Kurulunca, Ankara'da hazır beton alanında faaliyet gösteren bazı teşebbüsler hakkında...

Rekabet Kurulunca, Ankara'da hazır beton alanında faaliyet gösteren bazı teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmada sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, Rekabet Kurumu İkinci Başkanı Ahmet Algan'ın (ortada) başkanlığında kurumun merkez binasında gerçekleştirildi.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'te 3000 Yeni Konut Projesi Başlatıldı!

Ankara'da Su Fiyatlarına Büyük İndirim: Tonu Sadece 1 TL!

Eskişehir'de Ulaşımda Dönüm Noktası: Başkan Ünlüce'den Metrobüs İtirafı

İstanbul'da Hamidiye Su'ya Yüzde 20 Zam Geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hisarcıklıoğlu'ndan E-Ticaret Vurgusu: Dijitalleşme KOBİ'ler İçin Şart
2
BATEM, Süs Bitkileri Islah Çalışmalarını Sektör Temsilcilerine Tanıttı
3
Ankara'daki Hazır Beton Sektörüne Rekabet Soruşturması
4
Asya Pasifik Seyahat Birliği'nden Türkiye'ye Tam Destek
5
Enerji Bakanı Bayraktar'dan 23 Nisan Paylaşımı
6
Tarım Bakanı Yumaklı'dan Sözleşmeli Üretim Açıklaması
7
Altını, doları, kripto parası olanlara flaş uyarı! O tarihe kadar elinden çıkaran oh çekecek

İstanbul'da Hava Durumu Alarmı: Gök Gürültüsü ve Sağanak Yağış Geliyor!

Çiftçilerin Beklediği Buzağı Destekleri İçin Son Başvuru Tarihi Açıklandı!

Ziraat Bankası'ndan Anneler Günü'ne Özel 500 TL Hediye

E-Nabız Kontrol Edin: Hekiminiz Değişmiş Olabilir!

Gaziantep'te 3000 Yeni Konut Projesi Başlatıldı!

Eskişehir'de Ulaşımda Dönüm Noktası: Başkan Ünlüce'den Metrobüs İtirafı

İstanbul'da Hamidiye Su'ya Yüzde 20 Zam Geldi

Samsun'da Emeklilere Yüzde 50 İndirim Desteği

Motorin Fiyatlarına 1 TL İndirim Müjdesi: 7 Mayıs'ta Yürürlüğe Girecek

Ankara'da Su Fiyatlarına Büyük İndirim: Tonu Sadece 1 TL!

SGK'dan Evlenecek Kızlara 12 Aylık Maaş Desteği

Bolu'da Su Faturalarına Yüzde 50 Fark Desteği: Lüks Konutlar Daha Fazla Ödeyecek