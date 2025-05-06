Ankara'daki Hazır Beton Sektörüne Rekabet Soruşturması

Ankara'daki Hazır Beton Firmalarına Rekabet Soruşturması

Rekabet Kurulu, Ankara'da hazır beton alanında faaliyet gösteren bazı teşebbüsler hakkında yürütülen rekabet soruşturmasında sözlü savunma toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı Rekabet Kurumu İkinci Başkanı Ahmet Algan'ın başkanlığında kurumun merkez binasında yapıldı.

Soruşturmanın Sebepleri

Algan, yürütülen soruşturmanın amacı ile ilgili olarak, Ankara'daki bazı hazır beton üreticilerinin iş gücü pazarına yönelik rekabeti kısıtlayıcı anlaşma ve uyumlu eylem yoluyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespit edilmesi gerektiğini belirtti.

Kapsam ve İncelemeler

Soruşturma heyeti temsilcisi, yapılan incelemeler sonucunda Güven Grup Hazır Beton Hafriyat, Kandemir Beton İnşaat, SY Ankara Hazır Beton, Yiğit Hazır Beton gibi firmaların, çalışan ücretlerine ilişkin rekabete hassas bilgi değişiminde bulunarak kanunu ihlal ettiklerini duyurdu. Bu eylemlerin bireysel muafiyetten yararlanamayacağı ifade edilerek, bu firmalara idari para cezası uygulanması talep edildi.

Diğer Firmaların Durumu

Bunun yanı sıra, temsilci, soruşturmanın diğer tarafları olan Baştaş Hazır Beton, Belbeton, Kocalar Hazır Beton gibi firmaların, kanunu ihlal teşkil edecek bir eylemde bulunmadığını, dolayısıyla bu firmalara para cezası uygulanmaması gerektiğini belirtti.

Şirket Temsilcilerinin Yanıtı

İdari para cezası uygulanması talep edilen firmaların temsilcileri, soruşturma bulgularını reddederken, ceza verilmemesi talebinde bulundular.

Nihai Karar Bekleniyor

Rekabet Kurulu, yürütülen soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Kararın daha erken alınması durumunda, sonuç Kurumun internet sitesinden duyurulacak.

Rekabet Kurulunca, Ankara'da hazır beton alanında faaliyet gösteren bazı teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmada sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, Rekabet Kurumu İkinci Başkanı Ahmet Algan'ın (ortada) başkanlığında kurumun merkez binasında gerçekleştirildi.

Rekabet Kurulunca, Ankara'da hazır beton alanında faaliyet gösteren bazı teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmada sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, Rekabet Kurumu İkinci Başkanı Ahmet Algan'ın (ortada) başkanlığında kurumun merkez binasında gerçekleştirildi.