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Ankara, İstanbul, İzmir'de yaşayanlar oh diyecek! 1 ay boyunca aynı kalacak

Ramazan Ayı Müjdesi: Fiyatlar 1 Ay Boyunca Donduruldu! İstanbul ve Ankara'da Uygulanacak Kararla Tüketiciler, Sabit Fiyatlarla Et Alışverişinin Keyfini Çıkaracak. Et ve Süt Kurumu'nun Üretimi Artırmasıyla Tedarik Güvence Altında!

Yayın Tarihi: 12.03.2024 12:44
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 12:44
Ankara, İstanbul, İzmir'de yaşayanlar oh diyecek! 1 ay boyunca aynı kalacak

Fiyatların 1 ay boyunca sabit kalması kararı, İstanbul, Ankara ve diğer illerde et fiyatlarına ilişkin önemli bir düzenlemeyi içeriyor. Bu kararın özellikle ramazan ayında hayata geçirilmesi, tüketicilere belirli bir süre boyunca fiyat dalgalanmalarından etkilenmeyecekleri güvencesini sağlıyor. İstanbul ve Ankara'da fiyatların sabitlenmesi, et ve süt ürünlerine olan talebi karşılamak adına alınan stratejik bir önlem olarak öne çıkıyor.

Et ve Süt Kurumu'nun, ramazan ayında mağazalarındaki et ürünlerini vatandaşlara ulaştırmak amacıyla üretimi artırması, talebi karşılayabilmek için atılan olumlu bir adım olarak değerlendirilebilir. Bu kapsamda, 14 ildeki 15 kombinada et üretiminin iki katına çıkarılması ve Ankara'daki Sincan Kombina Müdürlüğü'nde günlük et üretiminin artırılması, et fiyatlarındaki sabitliğin arkasında yatan üretim planının bir yansımasıdır.

et fiyatları

Ramazan hazırlıkları çerçevesinde Et ve Süt Kurumu mağazalarının mesai saatlerini uzatması, vatandaşlara daha geniş bir zaman diliminde hizmet sunma amacını taşımaktadır. Sabah 08.00'den gece 23.00'e kadar hizmet verilecek olması, tüketicilere alışverişlerini daha esnek bir şekilde gerçekleştirme imkanı tanıyacaktır.

İstanbul ve Ankara'daki bazı marketlerle yapılan protokol doğrultusunda, kırmızı et fiyatlarının sabitlenmesi kararı, tüketicilerin ramazan boyunca daha öngörülebilir bir alışveriş deneyimi yaşamalarına katkıda bulunacaktır. Bu düzenleme ile özellikle kıyma ve kuşbaşı gibi temel et ürünlerinin kilogram fiyatlarının belirlenmiş sabit değerlerde tutulması, tüketicilerin bütçe planlamalarını daha kolay bir şekilde yapabilmelerine yardımcı olacaktır.

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Ankara, İstanbul, İzmir'de yaşayanlar oh diyecek! 1 ay boyunca aynı kalacak