CANiK, Turquality'de 'Uzak Ülkelere En Çok İhracat Yapan' Şampiyonu

Türk savunma sanayiinin uluslararası pazarlardaki güçlü temsilcisi CANiK, artan ihracat performansıyla "Uzak Ülkelere En Çok İhracat Yapan Turquality Şampiyonu" unvanına layık görüldü.

Törende ödül ve katılımcılar

Samsun Yurt Savunma’nın (SYS Grup) hafif ve orta kalibre silah sistemlerindeki global markası CANiK, Turquality Destek Programı’nın 20. yılı kapsamında düzenlenen ‘‘TURQUALITY Vizyon Buluşması ve Markalaşma Konferansı’’nda ödül aldı. Etkinlik, Türkiye İhracatçılar Meclisi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ve sektör temsilcilerinin de katılımıyla gerçekleştirildi.

Ödül, Turquality Destek Programı’nın fikir sahibi Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen tarafından, CANiK’in bağlı bulunduğu SYS Grup Yönetim Kurulu Üyesi Nafia Didem Aral'a takdim edildi.

CANiK yetkilisinin değerlendirmesi

Nafia Didem Aral ödüle ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"CANiK olarak uluslararası arenada Türkiye’nin üretim gücünü, mühendislik kabiliyetlerini ve küresel vizyonunu temsil ediyoruz. Biz her bir ihracat ürünümüzü, aslında Türkiye’nin fikri sermayesinin, Ar-Ge gücünün ve bağımsızlık vizyonunun bir dışa yansıması olarak görüyoruz. Bu nedenle kalite ve yüksek teknolojiye dayalı katma değerli üretimde hem de bunları uluslararası pazarlara taşımada sınır tanımadan faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

Rakamlara baktığımızda da Türkiye savunma sanayiinin 2024 yılı ortalama kilogram başı değeri 67 dolar iken, SYS Grup olarak şirketimizin ihracat değeri 125 dolar olarak gerçekleşti. Önümüzdeki dönemde hedefimiz bu değeri 250 dolar bandına taşımak olacaktır. Türkiye, ABD ve İngiltere’deki tesislerimizle küresel ölçekte büyüyen, ‘Türk mühendislerinin ürettiği ürünleri dünyaya ihraç eden bir yapı’ haline gelen CANiK markamız, bugün 80’den fazla ülkede kalite, güven ve mühendislikte Türkiye markasını gururla temsil etmektedir.

Ancak bizim için asıl başarı, ürettiğimiz her sistemde ’Made in Türkiye’ ibaresini bir kalite markasına dönüştürmektir. Bu yolda bize rehberlik eden, dünyanın ilk ve tek devlet destekli markalaşma programı Turquality’ye ve emeği geçen tüm paydaşlarına teşekkürlerimizi sunarız."

Diğer ödül alanlar

Törende farklı sektörlerde ödül alan diğer firmalar ve temsilcileri şunlardı: THY adına Bilal Ekşi, TÜPRAŞ adına Zeynep Keskin, TUSAŞ adına Bertan Kurt, Merinos adına Ömer Bakır, Bor Çelik adına Ozan Faik Tumba, Beko adına Fatih Özkadı, Alp Aviation adına Şenay İdil ve Yücel Boru adına İbrahim Begen.

