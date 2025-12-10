DOLAR
Denizli'de Geç Kış Balıkta Yağlanmayı Azalttı: Sardalya, Hamsi, İstavrit Öne Çıkıyor

Denizli balık halinde sardalya, hamsi ve istavrit rağbet görürken, geç gelen kış nedeniyle palamut ve çinekopta yağlanma ve bolluk yaşanmadı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 12:58
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 12:58
DENİZLİ (İHA) – Denizli balık halinde en çok tercih edilen türler sardalya, hamsi ve istavrit olurken, geç gelen kış nedeniyle balıklarda yağlanmanın olmadığı belirtildi.

Esnafın değerlendirmesi

Piyasada daha çok küçük ve ekonomik balıkların talep gördüğünü belirten balık hali esnaflarından Kemal Ercan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Şu anda en çok sardalya, hamsi ve istavrit türleri talep görüyor. Sezonu olmasına rağmen palamut ile çinekop bu sene yok. Bu türler 2-3 senede bir bol oluyor. Seçen sene bolluk vardı, bu sene olmadı. Bunda göçebe balık olmalarının da etkisi büyük. Bu sene Karadeniz’de hamsi çok bol, buna karşılık çinekop ve palamut yok. Bu iki tür hamsi olmadığı zaman o oluyor. Bunlara alternatif olarak genelde çipura ve levrek tercih ediliyor. Vatandaşlarımız sardalya ve hamsiye daha çok rağbet ediyor. Ekonomik olarak uygun. Hem besleyici hem de vitamin bakımından zengin. Balığına göre fiyatlar 250 liradan başlayıp bin 500 liraya kadar çıkıyor"

Balık fiyatları: 250 liradan başlayıp bin 500 liraya kadar çıkıyor.

Tedarik ve tüketim

Havaların soğumasıyla birlikte balık tüketiminin arttığına işaret eden Ercan, tedarik kaynaklarına ve tüketim tavsiyesine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Kış sezonu geldi, balık yeme dönemleri başladı. Vatandaşlarımızın sağlıkları ve dengeli beslenme için en az haftada bir gün balık yemeleri lazım. Denizlilere en taze ve uygun balığı yedirmek için İzmir Balık Halinden, Karadeniz’den, Bursa ve Bandırma’dan da balık temin ediyoruz. Piyasayı takip edip, en güzel balık neredeyse ona göre şehrimize getiriyoruz"

Kış gecikti, balığın tadı kaçtı

Halk dilinde "Kar düşmeden balık yenmez" diye bir tabir olduğunu hatırlatan Ercan, durumu açıklarken şunları söyledi:

"Bu sene havalar normale göre daha yeni yeni soğumaya başladı. Şu an Aralık’tayız, yağışlar daha yeni başladı. Tabii bu yüzden denizlerin de suyu sıcak oluyor, kış geç geldiği için. Halk dilindeki deyiş gibi balığın lezzetli olması için suyun soğuyup balığın daha çok yağlanması lazım"

