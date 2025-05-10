Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Trabzon'daki Ulaşım Projelerini Duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Trabzon'daki Ulaşım Projelerini Duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da partisinin il danışma toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, Trabzon Hafif Raylı Sistem Projesi çalışmalarını bu yıl bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Trabzon Hafif Raylı Sistem Projesi

Bakan Uraloğlu, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısında, AK Parti döneminde Trabzon'da yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi. Proje hakkında katılımcılara bilgi sunan Uraloğlu, "Proje çalışmalarını bu sene bitirmek bizim hedefimizdir. 1. etap olan Şehir Hastanesi-Stadyumdan başlayarak Beşirli, Ayasofya, Atapark, Meydan ve Üniversiteden Havalimanına kadar uzanan hattın ihalesini önümüzdeki sene yapmayı planlıyoruz" dedi.

Karadeniz'e Demiryolu Projesi

Uraloğlu, Karadeniz'e demiryolunu getirmek için gerekli proje ve fizibilite çalışmalarının yapıldığını belirtti. Samsun'dan Sarp'a kadar sahil kesiminde proje çalışmalarına devam ettiklerini açıkladı.

Trabzon Havalimanı'ndaki Gelişmeler

Trabzon Havalimanı'nın geçtiğimiz yıl 3,6 milyon yolcu taşıdığını vurgulayan Uraloğlu, iç ve dış hatlar terminalinde yapılan çalışmaları paylaştı. Yeni havalimanı proje çalışmalarının tamamlandığında ihalesinin gerçekleştirileceğini belirten Uraloğlu, yeni havalimanının yılda 10 milyon yolcu kapasitesine sahip olacağını ifade etti.

Vatandaşa Hizmet Vurgusu

Bakan Uraloğlu, vatandaşa hizmet etmenin kendileri için bir borç olduğunu dile getirerek, "Hizmet bizim borcumuz, elbette bunu yapacağız ve vatandaşımızın asla kafasına kalkmayacağız" dedi. En güzel hizmetin vatandaşın gönlünde yer edinmek olduğunu belirten Uraloğlu, seçim hazırlıklarına başladıklarını duyurdu.

Trabzon Güney Çevre Yolu İnşaatı

Toplantının ardından Uraloğlu, Trabzon Güney Çevre Yolu'nun Akçaabat ilçesindeki inşaat alanında incelemelerde bulundu. Uraloğlu, 54,3 kilometre uzunluğundaki yolun Mersin'den başlayarak Trabzon'un güneyinden geçip Araklı girişine kadar uzandığını açıkladı. Yol çalışmalarının 1 Mayıs 2023 tarihinde başladığını ve ilgili kesimde 6,5 kilometre tünel bulunduğunu belirtti.

Bakan, projenin 1. etabının Akyazı tünellerine bağlanarak tamamlanacağını ifade etti. Arazi şartlarıyla ilgili bilgi veren Uraloğlu, yerel trafiğin rahatlatılacağını ve zamandan tasarruf sağlanacağını vurguladı. Ayrıca, projenin tamamlanması için emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, partisinin Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısına katıldı. Uraloğlu, burada konuşma yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, partisinin Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısına katıldı. Uraloğlu, burada konuşma yaptı.