Bist 100
8.994 1%
DOLAR
30,71 0%
EURO
32,92 0%
ALTIN
1.968,38 -1,34%

Ankara ve İstanbul'da evi olmayanlara TOKİ piyangosu çıktı! O ilçeler için başvurular açıldı!

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), ev sahibi olmak isteyenlere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. İki ilde ev almak isteyenlerle ilgili düğmeye basan TOKİ, konut ihalelerinin takvimi de açıkladı.

Yayın Tarihi: 13.02.2024 23:25
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 23:25
Ankara ve İstanbul'da evi olmayanlara TOKİ piyangosu çıktı! O ilçeler için başvurular açıldı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), geçtiğimiz gün, 26 ilde konut satışına başladıktan sonra İstanbul ve Ankara'da da bir çalışma başlattı. Yeni projede toplamda 1.831 konut satışa sunuluyor. Uygun fiyata ev sahibi olmak isteyenler TOKİ'nin resmi internet sitesini takip etmeli.

TOKİ yeni konut satışını duyurdu. Ankara'da 50, İstanbul'da ise 1.781 konut satılık durumda. Toplam 52 iş satışı mevcuttur.

"İhalenin yapılacağı tarih"

Ankara ve İstanbul'da evi olmayanlara TOKİ piyangosu çıktı

İstanbul'un Tuzla İlçesine bağlı Aydınlı Mahallesi'nde 632 konut ile 6 dükkanın ihalesi, 13 Şubat 2024'te saat 11.00'de yapılması planlanıyor.

İstanbul'un Gaziosmanpaşa İlçesine bağlı Yıldıztabya Mahallesi'ndeki 6B Bölgesi'nde inşaa edilecek 665 konutla ilgili ihale 20 Şubat 2024'te saat 11.30'da gerçekleştirileecek.

İstanbul'un Zeytinburnu İlçesine bağlı Merkezefendi Mahallesi'ndeki Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde 484 konut ile 40 dükkanın ihalesi 29 Şubat 2024'te saat 14.00'te düzenlenecek.

ANKARA’DA 50 KONUT

Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Akpınar Mahallesindeki Rezerv Yapı Alanında 28026 Ada 2 Parsel'e 50 konut ve 6 dükkan inşa edilecek. İhale 15 Şubat 2024 saat 11.30'da gerçekleştirilecek.

İLGİLİ HABERLER

Acil paraya sıkışanlar o bankanın yolunu tutacak! Düşük faizle 100.000 TL ihtiyaç kredisi veriyor

Acil paraya sıkışanlar o bankanın yolunu tutacak! Düşük faizle 100.000 TL ihtiyaç kredisi veriyor

Evine doğal gaz faturası gelenlere büyük şok! BOTAŞ milyonlarca haneye duyurdu

Evine doğal gaz faturası gelenlere büyük şok! BOTAŞ milyonlarca haneye duyurdu

Makinede çizilen bardaklara son! Hemen bunu deneyin, her seferinde ışıl ışıl çıkaracak

Makinede çizilen bardaklara son! Hemen bunu deneyin, her seferinde ışıl ışıl çıkaracak

Hulk'un bile açamayacağı kavanoz kapaklarını bu yöntemle tek seferde açabilirsiniz!

Hulk'un bile açamayacağı kavanoz kapaklarını bu yöntemle tek seferde açabilirsiniz!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ayçiçek yağı sadece 149 TL’ye, çay 99 TL’ye düşüyor! O market özel bir kampanya başlattı
2
Ankara ve İstanbul'da evi olmayanlara TOKİ piyangosu çıktı! O ilçeler için başvurular açıldı!
3
Çay, beyaz peynir, krem peynir yüzde 41’e varan indirimli satışta! Herkes soluğu o market zincirinde aldı
4
Evine doğal gaz faturası gelenlere büyük şok! BOTAŞ milyonlarca haneye duyurdu
5
Tapusu olup bunu yapmayan dizlerini dövecek! Bu hak bir daha verilmeyecek
6
Hyundai fiyat listesini sil baştan değiştirdi! Fiyatları gören bayilere akın edecek
7
Lahana, elma, salatalık indirimli satışta! 6 TL’den başlayan fiyatlar 15 Şubat’a kadar devam edecek

Hulk'un bile açamayacağı kavanoz kapaklarını bu yöntemle tek seferde açabilirsiniz!

Ankara ve İstanbul'da evi olmayanlara TOKİ piyangosu çıktı! O ilçeler için başvurular açıldı!

Makinede çizilen bardaklara son! Hemen bunu deneyin, her seferinde ışıl ışıl çıkaracak

Sıfır otomobillere 200 bin TL'lik bomba indirim geldi! O modeller ikinci el fiyatına düştü

Çamaşır suyuna bir bardak dökün, sonucu görün! En eski makineyi bile canavara çeviriyor

Altın fiyatları için yok artık dedirten tahmin! İslam Memiş altının pimini çekti

Acil paraya sıkışanlar o bankanın yolunu tutacak! Düşük faizle 100.000 TL ihtiyaç kredisi veriyor

Hasta olmak istemeyen tarçın ile onu karıştırıp yesin! Virüsler yanınıza bile yaklaşamayacak

Son dakika çalışana da promosyon kararı! 30 bin 600 TL her çalışana verilecek

Arda Güler trafik kazası geçirdi! İşte son durumu

Evine doğal gaz faturası gelenlere büyük şok! BOTAŞ milyonlarca haneye duyurdu

Kurtlar Vadisi Kaos fragmanı için geri sayım... Senelerdir KVP yeni bölüm beklenmekteydi