Ankara ve İstanbul'da evi olmayanlara TOKİ piyangosu çıktı! O ilçeler için başvurular açıldı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), geçtiğimiz gün, 26 ilde konut satışına başladıktan sonra İstanbul ve Ankara'da da bir çalışma başlattı. Yeni projede toplamda 1.831 konut satışa sunuluyor. Uygun fiyata ev sahibi olmak isteyenler TOKİ'nin resmi internet sitesini takip etmeli.

TOKİ yeni konut satışını duyurdu. Ankara'da 50, İstanbul'da ise 1.781 konut satılık durumda. Toplam 52 iş satışı mevcuttur.

"İhalenin yapılacağı tarih"





İstanbul'un Tuzla İlçesine bağlı Aydınlı Mahallesi'nde 632 konut ile 6 dükkanın ihalesi, 13 Şubat 2024'te saat 11.00'de yapılması planlanıyor.

İstanbul'un Gaziosmanpaşa İlçesine bağlı Yıldıztabya Mahallesi'ndeki 6B Bölgesi'nde inşaa edilecek 665 konutla ilgili ihale 20 Şubat 2024'te saat 11.30'da gerçekleştirileecek.

İstanbul'un Zeytinburnu İlçesine bağlı Merkezefendi Mahallesi'ndeki Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde 484 konut ile 40 dükkanın ihalesi 29 Şubat 2024'te saat 14.00'te düzenlenecek.

ANKARA’DA 50 KONUT

Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Akpınar Mahallesindeki Rezerv Yapı Alanında 28026 Ada 2 Parsel'e 50 konut ve 6 dükkan inşa edilecek. İhale 15 Şubat 2024 saat 11.30'da gerçekleştirilecek.