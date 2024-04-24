Annelere aylık 11.290 TL maaş bağlanıyor! SGK bunu yapana 12 ay kesintisiz ödeyecek

Devlet ihtiyaç sahibi ailelere elini uzatmaya devem ediyor. Bir destek haberi de çalışan anneler için geldi. Detaylar haberimizde…







SGK ANNELERE 11 BİN 290 LİRA DAĞITACAK. DESTEĞİN ŞARTLARI BELLİ OLDU! KİMLER YARARLANACAK?

Kadın istihdamını artırmak amacıyla çalışan annelere bir yıl süreyle aylık 325 avro nitelikli bakıcı sağlanacak. Haziran ayında başlayacak projeden kimler, nasıl yararlanabilecek? Detaylar burada...

Akşam Gazetesi yazarı Okan Güray Bülbül, yazısında desteği detaylı bir şekilde anlattı. “Kadın istihdamını artırmak için çalışan annelere ve bakıcılara bir yıl boyunca aylık 325 euro (11.288,24 lira) destek sağlanacağını anlattı. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Avrupa Birliği projesi kapsamında evde nitelikli bakıcı çalıştıran kadınlara 12 ay süreyle 325 Euro (11.288,24 Türk Lirası) desteğinin ilk şartının, bu destekten en fazla 1 yıl süreyle yararlanılabilmesi olduğu belirtiliyor. Çocuğun 36 aylık olmasına 12 ay süre verilecek ve projenin ikinci etabı haziran ayında başlayacak.

Anneler için şartlar şunlardır: İstanbul, Ankara ve İzmir'de çocuklarıyla aynı adreste oturan, SSK'lı olan, tam zamanlı çalışan, istenilen tarihte 0-24 ay arası çocuğu olan ve 0-36 ay arası çocuk sahibi olan anneler bu destekten 12 ay boyunca yararlanabilecek.

Bakıcılar için şartlar şu şekildedir: Öncelikle çocuğa bakan bakıcının 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Bakımınızdaki çocuğun aileyle hiçbir bağı olmamalıdır. 0 ila 36 ay arası çocukların bakımıyla ilgili eğitimi tamamlamalı ve sertifika almalıdır.

Lise ve üniversitenin çocuk bakımı ile ilgili bir bölümünden mezun olmalı ve bakılan çocukla aynı adreste ikamet etmelidir.

Bu koşulların tamamını karşılayan anneler ve bakıcılar destekten yararlanabilecektir.

Aynı zamanda bu konuda ayrı bir pencere açılıyor ve eğer annenin halihazırda bir bakıcısı varsa, bu şartların yerine getirilmesi halinde destekten yararlanabileceğini belirtiyor.