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Annelere devletten 36 bin TL yardım! İki şartı sağlamak yeterli

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), başvuruda bulunan ve gerekli koşulları sağlayan tüm annelere devlet desteği sağlama taahhüdünde bulundu. Peki, çalışan anneler bu destek ödemesinden nasıl yararlanabilirler? İşte konuya dair ayrıntılar...

Yayın Tarihi: 22.04.2024 21:56
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 21:56
Annelere devletten 36 bin TL yardım! İki şartı sağlamak yeterli

SGK, kadın istihdamını artırmak ve desteklemek için çeşitli önlemler alıyor. Çalışan kadınlara geri ödemesiz olarak 36 bin TL’lik bir destek sağlıyor. Peki, çalışan kadınlara doğum yardımı için hangi koşullar gereklidir? İşte detaylar...

anneye dev destek

DOĞUM YAPAN VE ÇALIŞAN ANNELER İÇİN DEV DESTEK

2024 yılında, SGK’ya kayıtlı olan ve yeni doğum yapan çalışan annelere devlet tarafından destek veriliyor. 

Devlet, doğum yapan annelere net olarak 36 bin 852 TL’lik bir ödeme yapıyor. Ayrıca, ücretli ve ücretsiz izin, yarı zamanlı çalışma, süt izni gibi bir dizi olanak da çalışan annelere sunuluyor.

Doğum nedeniyle iş hayatına ara vermek zorunda kalan ve doğum izninin ardından işe dönen anneler için dönüş süreci kolaylaştırılıyor. Yarı zamanlı çalışma olanağı ile birlikte, doğumdan sonra işe dönen anneler, aylık olarak 18 bin TL’ye kadar destek alabiliyorlar.

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