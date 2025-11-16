Antalya Büyükşehir'den organik tarıma 2 bin 400 yapışkan tuzak desteği

Antalya Büyükşehir'den organik tarıma 2 bin 400 mavi ve sarı yapışkan tuzak desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi, örtü altı üretimde bitki zararlılarıyla mücadele ve organik tarımı desteklemek amacıyla 2 bin 400 adet mavi ve sarı yapışkan tuzak sağladı.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen destekler, yerelden kalkınma hedefleri doğrultusunda örtü altı üretim yapan çiftçilere yönelik devam ediyor. Kaş ilçesinde 80 çiftçiye dağıtımı yapılan tuzaklarla tripsler ve beyaz sinek gibi zararlılar hedef alındı. Ziraat mühendisleri eşliğinde üreticilere tuzakların kullanımı, hastalık ve zararlılarla mücadele eğitimleri verildi.

Ekipler sera ve bahçelerde incelemelerde bulunarak tuzakların kullanım şekillerini ve hangi ürünlerde tercih edilmesi gerektiğini anlattı. Üreticiler ise organik tarım için tercih edilen yapışkan tuzaklardan memnuniyetlerini dile getirdi.

Seralarda kimyasal ürün kullanımı azalıyor

Ziraat Mühendisi Mehmet Özer "Örtü altı sera üreticiliğinin yoğun olduğu Kaş ilçemizde 80 üreticimize tripsler, beyaz sinek ve zararlılar için tuzak dağıtımı yaptık. Bu desteklemelerimizle örtü altı üreticilerimizin biyoteknik mücadeleye önem vermesini istiyoruz. Seralarda kimyasal kullanımını azaltarak, girdi maliyetlerini azaltmaya, çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ÖRTÜ ALTI ÜRETİMDE BİTKİ ZARARLILARIYLA MÜCADELE VE ORGANİK TARIMI DESTEKLEMEK AMACIYLA 2 BİN 400 ADET MAVİ VE SARI YAPIŞKAN TUZAK DESTEĞİ SAĞLADI