Antalya Büyükşehir'den organik tarıma 2 bin 400 yapışkan tuzak desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kaş'ta 80 çiftçiye örtü altı üretim için 2 bin 400 mavi ve sarı yapışkan tuzak dağıttı; eğitim ve biyoteknik mücadele vurgulandı.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 11:48
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 11:48
Antalya Büyükşehir'den organik tarıma 2 bin 400 yapışkan tuzak desteği

Antalya Büyükşehir'den organik tarıma 2 bin 400 mavi ve sarı yapışkan tuzak desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi, örtü altı üretimde bitki zararlılarıyla mücadele ve organik tarımı desteklemek amacıyla 2 bin 400 adet mavi ve sarı yapışkan tuzak sağladı.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen destekler, yerelden kalkınma hedefleri doğrultusunda örtü altı üretim yapan çiftçilere yönelik devam ediyor. Kaş ilçesinde 80 çiftçiye dağıtımı yapılan tuzaklarla tripsler ve beyaz sinek gibi zararlılar hedef alındı. Ziraat mühendisleri eşliğinde üreticilere tuzakların kullanımı, hastalık ve zararlılarla mücadele eğitimleri verildi.

Ekipler sera ve bahçelerde incelemelerde bulunarak tuzakların kullanım şekillerini ve hangi ürünlerde tercih edilmesi gerektiğini anlattı. Üreticiler ise organik tarım için tercih edilen yapışkan tuzaklardan memnuniyetlerini dile getirdi.

Seralarda kimyasal ürün kullanımı azalıyor

Ziraat Mühendisi Mehmet Özer "Örtü altı sera üreticiliğinin yoğun olduğu Kaş ilçemizde 80 üreticimize tripsler, beyaz sinek ve zararlılar için tuzak dağıtımı yaptık. Bu desteklemelerimizle örtü altı üreticilerimizin biyoteknik mücadeleye önem vermesini istiyoruz. Seralarda kimyasal kullanımını azaltarak, girdi maliyetlerini azaltmaya, çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ÖRTÜ ALTI ÜRETİMDE BİTKİ ZARARLILARIYLA MÜCADELE VE ORGANİK TARIMI...

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ÖRTÜ ALTI ÜRETİMDE BİTKİ ZARARLILARIYLA MÜCADELE VE ORGANİK TARIMI DESTEKLEMEK AMACIYLA 2 BİN 400 ADET MAVİ VE SARI YAPIŞKAN TUZAK DESTEĞİ SAĞLADI

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ÖRTÜ ALTI ÜRETİMDE BİTKİ ZARARLILARIYLA MÜCADELE VE ORGANİK TARIMI...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Spilkent Projesi'nde Hızlı İlerleme: Manisa'da Kaba İnşaat Tamamlandı
2
Savunma Sanayii Yetenek Yönetimi Zirvesi'nde Gelecek Hedefleri Belirlendi
3
KUZKA Destekli Çetmi Mısır Kurutma Tesisi Üreticiye Değer Katar
4
Diyarbakır Kuyumcuları Abu Dabi'de: Jewellery&Watch Show 2025'te Mezopotamya Altın İşçiliği
5
Akkuyu NGS 2026'da Elektrik Üretecek: Bayraktar "Tarihi Dönüm Noktası"
6
SEDDK ile Azerbaycan Merkez Bankası Arasında Sigortacılıkta Mutabakat Zaptı
7
Starmer Hindistan'da: İngiltere'nin En Geniş Ticaret Heyeti

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?