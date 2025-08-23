DOLAR
Antalya'da GES ile Tropikal Meyve Bahçesinde Enerji Maliyeti Azaldı

Alanya'da Ali Hüddoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı desteğiyle kurduğu 250 kW'lik GES ile 100 dönümlük tropikal bahçenin enerji maliyetini ciddi oranda düşürdü.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 12:04
Alanya'nın Güney Mahallesi kırsalında faaliyet gösteren tropikal meyve üreticisi ve Tropikal Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Ali Hüddoğlu, bahçesinin enerji ihtiyacını kurduğu güneş enerjisi santrali (GES) ile karşılayarak maliyetleri düşürdü.

Proje ve destek

Hüddoğlu, ilçeye 35 kilometre uzaklıktaki yaklaşık 100 dönüm alanda kurduğu tropikal meyve bahçesinde ısıtma, havalandırma ve sulama sistemlerinin enerji ihtiyacını azaltmak için çalışma başlattı. Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında, 2020 yılında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Projesi'ne yaptığı başvuru kabul edilerek %50 hibe desteğiyle 250 kilovat (kurulu güç) kapasitesinde GES kuruldu.

Toplam 100 dönümlük alanın üç noktasına yerleştirilen ve 2 bin 250 metrekareyi kapsayan sistem, seraların bulunduğu 53 dönümü kapalı olmak üzere işletmenin yıllık enerji ihtiyacını karşılamak üzere tasarlandı.

Enerji tasarrufu ve üreticinin talebi

Hüddoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada aile olarak bölgedeki üretim deneyimlerinin 20 yıl olduğunu belirtti ve enerji giderlerinin üretimdeki en ağır kalemlerden biri olduğuna dikkat çekti: "Enerji maliyeti bizim için çok ağır. Biz de kendi enerjimizi üreterek enerji maliyetinde tasarruf yapmayı planladık. Hayata geçirdiğimiz projeden memnunuz. Üreticiler için en önemli maliyetlerden birini çözmek bizim için büyük bir kazanç."

Projenin sağladığı tasarrufu rakamlarla aktaran Hüddoğlu, "Yaklaşık 100 dönüm arazimizde 2 bin 250 metrekarelik bir alanda 250 kW enerji üretiyoruz. Buranın enerji maliyetini karşılıyoruz. 5 yıl önce yaptığımız 2 milyon liralık yatırımla ortalama yıllık 1 milyon 400 bin liralık bir enerji tasarrufu sağlıyoruz."

Su temini için yer altı kaynakları ve derelerden havuzlara su taşımanın da enerji gerektirdiğini vurgulayan Hüddoğlu, yetkililerden üreticilere GES yatırımı konusunda daha fazla kolaylık sağlanmasını talep etti.

