Antalya'da Kahve Tutkunlarına Özel Festival

Antalya’da Kahve Festivali Heyecanı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından ev sahipliği yapılan kahve festivali, 22-24 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek. Festival, Dreams Sales Machine organizasyonunda düzenleniyor ve ilk kez kahveseverleri Antalya’da bir araya getiriyor.

Festivalin Mekanı: Cam Piramit

Kahve festivali, Antalya'nın ikonik mekanlarından biri olan Cam Piramit’te gerçekleştirilecek. Burada kahve endüstrisinde önemli rol oynayan aktörler bir araya gelerek sektörün dinamiklerini paylaşacak.

Etkinliklerde Neler Olacak?

Festivalde nitelikli kahve çeşitleri, çeşitli kahve dükkanları, kavurmahaneler ve ünlü ulusal ve uluslararası kahve markaları yer alacak. Katılımcılar, özel kahve tadımları, atölye çalışmaları, seminerler ve canlı müzik performansları gibi birçok etkinlik deneyimleme fırsatı bulacaklar.

Kahveseverleri dolu dolu bir program bekliyor!