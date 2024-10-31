DOLAR
34,25 0,12%
EURO
37,34 -0,3%
ALTIN
3.053,3 0,57%
BITCOIN
2.469.065,26 0,8%

Antalya'da Kahve Tutkunlarına Özel Festival

Antalya'da 22-24 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek kahve festivali kahveseverleri buluşturacak.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 14:56
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 14:56
Antalya'da Kahve Tutkunlarına Özel Festival

Antalya’da Kahve Festivali Heyecanı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından ev sahipliği yapılan kahve festivali, 22-24 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek. Festival, Dreams Sales Machine organizasyonunda düzenleniyor ve ilk kez kahveseverleri Antalya’da bir araya getiriyor.

Festivalin Mekanı: Cam Piramit

Kahve festivali, Antalya'nın ikonik mekanlarından biri olan Cam Piramit’te gerçekleştirilecek. Burada kahve endüstrisinde önemli rol oynayan aktörler bir araya gelerek sektörün dinamiklerini paylaşacak.

Etkinliklerde Neler Olacak?

Festivalde nitelikli kahve çeşitleri, çeşitli kahve dükkanları, kavurmahaneler ve ünlü ulusal ve uluslararası kahve markaları yer alacak. Katılımcılar, özel kahve tadımları, atölye çalışmaları, seminerler ve canlı müzik performansları gibi birçok etkinlik deneyimleme fırsatı bulacaklar.

Kahveseverleri dolu dolu bir program bekliyor!

İLGİLİ HABERLER

Tam kış mevsimine 1 kala BOTAŞ açıkladı! İşte doğalgaz tarifeleri Kasım güncellemesi

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TCMB'nin İkinci TL Depo Alım İhalesine Yoğun İlgi
2
TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları
3
Kırsalda Kadın İstihdamını Artıran Proje Tamamlandı
4
Kur Korumalı Mevduat Bakiye Raporu: 48,5 Milyar Dolar Seviyesine Düşüş
5
İklim Değişikliği ve Ölümcül Hava Olayları
6
Borsa İstanbul'da İşlemler Geçici Olarak Durduruldu
7
Altın, dolar biriktirenler hapı yuttu! Böylesi ne görüldü ne duyuldu

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de

Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi ve asgari ücret zammı için net tavır: AÇIKLANDI!

Tam kış mevsimine 1 kala BOTAŞ açıkladı! İşte doğalgaz tarifeleri Kasım güncellemesi

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı