Antalya'da Karavan ve Kamp Fuarı Coşkusu: Turizmde Yeni Bir Dönem Başlıyor

Antalya'da Karavan ve Kamp Fuarı Açıldı

Antalya, Karavan, Karavan Ekipmanları, Kamp, Doğa, Su Sporları, Tiny House, Modüler Evler ve daha birçok alanda sektör temsilcilerini bir araya getiren JOJO Caracanport Fuarına ev sahipliği yapıyor. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen fuar, ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı.

Vali Hulusi Şahin'in Açıklamaları

Açılışta konuşma yapan Vali Hulusi Şahin, Türkiye'nin karavan turizmiyle yeni yeni tanıştığını ve bu alandaki gelişimin gözle görülür hızda ilerlediğini vurguladı. Özellikle Kovid-19 ve depremlerin ardından karavana olan ilginin arttığını belirtti. Şahin, "Antalya, karavan rotalarında bir numara" diyerek lobi oluşturmanın önemine dikkat çekti.

Şahin, doğa dostu turizm anlayışının benimsenmesi gerektiğini vurgulayarak, doğru altyapının sağlanmasının hayati olduğunu ifade etti. Aynı zamanda, geçmişteki depremler esnasında karavanların acil durumlarda nasıl bir yaşam kaynağı olduğuna da değindi.

JOJO Fuarcılıktan Hakan Görkem Işım ile Sektör Değerlendirmesi

JOJO Fuarcılık Genel Müdürü Hakan Görkem Işım, fuarın tanıtımında karavan denilince akla gelen ilk yerin Antalya olduğunu belirtti. Fuar, 100 firma ve 120 marka ile katıldığı etkinlikte, herkese hitap eden ürün yelpazesi sunuyor. Işım, "Herkesin bütçesine göre ürün var. Bu fuar, sektörün bilinirliğini artırmayı amaçlıyor" dedi.

Işım, fuardaki karavan fiyatlarının 150 bin ila 10 milyon lira arasında değiştiğini ve fuarın 4 Mayıs'a kadar ziyaret edilebileceğini sözlerine ekledi.

Fuar, karavan ve doğa tutkunlarının yanı sıra, sektördeki yenilikleri takip etmek isteyen herkes için önemli bir buluşma noktası haline geldi.

Antalya'da bu yıl ikincisi düzenlenen Karavan, Karavan Ekipmanları, Kamp, Doğa, Su Sporları, Tiny House, Modüler Evler, Doğa Sporları, Avcılık, Balıkçılık ve Otomotiv Fuarı (JOJO Caracanport) açıldı. JOJO Fuarcılık tarafından, ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde açılışı yapılan fuarda, farklı bütçelere uygun tiny house, karavan ve farklı ekipmanlar sergilendi.

Antalya'da bu yıl ikincisi düzenlenen Karavan, Karavan Ekipmanları, Kamp, Doğa, Su Sporları, Tiny House, Modüler Evler, Doğa Sporları, Avcılık, Balıkçılık ve Otomotiv Fuarı (JOJO Caracanport) açıldı. JOJO Fuarcılık tarafından, ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde açılışı yapılan fuarda, farklı bütçelere uygun tiny house, karavan ve farklı ekipmanlar sergilendi.