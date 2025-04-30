DOLAR
38,49 0,17%
EURO
43,91 0,79%
ALTIN
4.090,56 0,35%
BITCOIN
3.610.719,62 1,06%

Antalya'da Karavan ve Kamp Fuarı Coşkusu: Turizmde Yeni Bir Dönem Başlıyor

Antalya'da düzenlenen fuar, karavan turizminin potansiyelini ve yeni trendleri gözler önüne seriyor.

Yayın Tarihi: 30.04.2025 15:27
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 15:27
Antalya'da Karavan ve Kamp Fuarı Coşkusu: Turizmde Yeni Bir Dönem Başlıyor

Antalya'da Karavan ve Kamp Fuarı Açıldı

Antalya, Karavan, Karavan Ekipmanları, Kamp, Doğa, Su Sporları, Tiny House, Modüler Evler ve daha birçok alanda sektör temsilcilerini bir araya getiren JOJO Caracanport Fuarına ev sahipliği yapıyor. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen fuar, ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı.

Vali Hulusi Şahin'in Açıklamaları

Açılışta konuşma yapan Vali Hulusi Şahin, Türkiye'nin karavan turizmiyle yeni yeni tanıştığını ve bu alandaki gelişimin gözle görülür hızda ilerlediğini vurguladı. Özellikle Kovid-19 ve depremlerin ardından karavana olan ilginin arttığını belirtti. Şahin, "Antalya, karavan rotalarında bir numara" diyerek lobi oluşturmanın önemine dikkat çekti.

Şahin, doğa dostu turizm anlayışının benimsenmesi gerektiğini vurgulayarak, doğru altyapının sağlanmasının hayati olduğunu ifade etti. Aynı zamanda, geçmişteki depremler esnasında karavanların acil durumlarda nasıl bir yaşam kaynağı olduğuna da değindi.

JOJO Fuarcılıktan Hakan Görkem Işım ile Sektör Değerlendirmesi

JOJO Fuarcılık Genel Müdürü Hakan Görkem Işım, fuarın tanıtımında karavan denilince akla gelen ilk yerin Antalya olduğunu belirtti. Fuar, 100 firma ve 120 marka ile katıldığı etkinlikte, herkese hitap eden ürün yelpazesi sunuyor. Işım, "Herkesin bütçesine göre ürün var. Bu fuar, sektörün bilinirliğini artırmayı amaçlıyor" dedi.

Işım, fuardaki karavan fiyatlarının 150 bin ila 10 milyon lira arasında değiştiğini ve fuarın 4 Mayıs'a kadar ziyaret edilebileceğini sözlerine ekledi.

Fuar, karavan ve doğa tutkunlarının yanı sıra, sektördeki yenilikleri takip etmek isteyen herkes için önemli bir buluşma noktası haline geldi.

Antalya'da bu yıl ikincisi düzenlenen Karavan, Karavan Ekipmanları, Kamp, Doğa, Su Sporları, Tiny...

Antalya'da bu yıl ikincisi düzenlenen Karavan, Karavan Ekipmanları, Kamp, Doğa, Su Sporları, Tiny House, Modüler Evler, Doğa Sporları, Avcılık, Balıkçılık ve Otomotiv Fuarı (JOJO Caracanport) açıldı. JOJO Fuarcılık tarafından, ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde açılışı yapılan fuarda, farklı bütçelere uygun tiny house, karavan ve farklı ekipmanlar sergilendi.

Antalya'da bu yıl ikincisi düzenlenen Karavan, Karavan Ekipmanları, Kamp, Doğa, Su Sporları, Tiny...

Antalya'da bu yıl ikincisi düzenlenen Karavan, Karavan Ekipmanları, Kamp, Doğa, Su Sporları, Tiny House, Modüler Evler, Doğa Sporları, Avcılık, Balıkçılık ve Otomotiv Fuarı (JOJO Caracanport) açıldı. JOJO Fuarcılık tarafından, ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde açılışı yapılan fuarda, farklı bütçelere uygun tiny house, karavan ve farklı ekipmanlar sergilendi.

İLGİLİ HABERLER

Erdoğan'dan Aile Destekleri İçin Müjdeli Açıklama!

Ankara'da 3 Gün Sürecek Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı

Tunceli ve Muğla'da KPSS'siz Personel Alım İlanları! İşte Detaylar

Emeklilere 4.000 TL Bayram İkramiyesi Ödendi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye, Macaristan ile İmtiyaz Anlaşması İmzaladı
2
Antalya'da Karavan ve Kamp Fuarı Coşkusu: Turizmde Yeni Bir Dönem Başlıyor
3
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Şirketlere Destek: Boykot Yanlış
4
Şubat 2024 Dış Ticaret İstatistikleri: İhracatta Düşüş, İthalatta Artış
5
DEİK Kadın Platformu'ndan Etkileyici Panel: Diplomasi ve İş Dünyasında Liderlik Deneyimleri
6
2024 Son Çeyreğinde Sanayide İstihdam Başına Üretim Artışı

Emeklilere 4.000 TL Bayram İkramiyesi Ödendi!

Bursa Belediyesi'nden Çiftçilere Üç Noktadan Destek

İBB'den Ücretsiz Kreş Hizmeti Başvuruları Başladı!

Kocaeli'de Gece Zammı! Asgari Ücret 67.000 TL'ye Yükseldi

Tunceli ve Muğla'da KPSS'siz Personel Alım İlanları! İşte Detaylar

Doğalgaza Çift Haneli Zam Geliyor: Yeni Artış Milyonları Etkileyecek

Erdoğan'dan Aile Destekleri İçin Müjdeli Açıklama!

Ücretsiz Sürücü Belgesi ve Kimlik Kartı Dönemi: Acele Edin!

Gaziantep'te Kadınlara Destek: Evinize Servet Katacak Mefruşat Kursları

Bursa'dan Emeklilere Kurban Bayramı İkramiyesi Müjdesi!

Keçiören'deki İşçilere Asgari Ücret Müjdesi: 36.145 TL Oldu

Ankara'da 3 Gün Sürecek Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı