Antalya'da Kentsel Dönüşüm Tartışıldı — ATSO'da 'Geleceğin Antalya'sı' Paneli

Antalya'da Kentsel Dönüşüm Masaya Yatırıldı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından düzenlenen 'Geleceğin Antalya'sı: Kentsel Dönüşümle Yeniden' paneli, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Panelde kentsel dönüşümün şehirlerin afetlere karşı dayanıklılığının artırılması, yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve sürdürülebilir kentleşme hedefleri ele alındı.

Açılışta vurgular

Yusuf Hacısüleyman Antalya'nın hızla göç alan bir şehir olduğuna dikkat çekerek, "Artık mesele yalnızca yaşamak değil, nasıl bir Antalya’da yaşamak istediğimize karar vermek. Bugün burada bu soruya hep birlikte yanıt arıyoruz" dedi. Hacısüleyman, Aralık ayında gerçekleştirilen 2050 Antalya Vizyonu Çalışmasının önemine değinerek kent için sorulması gereken soruları yineledi: Nasıl bir Antalya istiyoruz? Nasıl bir Antalya istemiyoruz?

Katılımcılar

Programa Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Riskli Yapılar Daire Başkanı Serdar Canikli, TSE Akdeniz Bölge Koordinatörü Hasan Demirtaş, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Başdanışmanı Dr. Cem Oğuz, Antalya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İsmail Öntaş, Antalya Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan, akademisyenler, meslek odaları, kamu temsilcileri ile sektör paydaşları katıldı.

Belediye danışmanından Deprem Master Planı açıklaması

Dr. Cem Oğuz kentsel dönüşümü planlı, insan odaklı ve mevzuata uygun bir anlayışla yürüttüklerini belirterek, Antalya Deprem Master Planı'nın 2026'da tamamlanacağını söyledi. Oğuz, dönüşümün yalnız bugünü değil, gelecek kuşakların yaşam kalitesini de doğrudan etkilediğini vurguladı.

Planlama ölçeği: Mahalle bazlı dönüşüm

Çevre Mühendisi Cem Arüv Antalya'nın üst ölçekli planlarının güncellenmesi gerektiğini belirterek, dönüşümün ada ve parsel bazlı değil mahalle bazlı yürütülmesi gerektiğini ifade etti. Arüv, altyapının yenilenmesi ve kent merkezinin yeniden kurgulanmasının zorunlu olduğuna dikkat çekti.

Mevzuat, uygulama ve iş birliği

ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman moderatörlüğünde düzenlenen "Antalya 2050 Vizyonu Arama Konferansı Işığında Geleceğin Şehirciliği" panelinde, Serdar Canikli kentsel dönüşüm mevzuatına ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Panelde uygulama süreçleri, riskli yapıların tespiti, dönüşüm modelleri ve sahada karşılaşılan sorunlar ele alındı. Canikli, sürecin etkin yürütülmesinde kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Şehircilik, hukuk ve sigorta boyutları birlikte değerlendirildi

Ali Faruk Göksu kent büyüme dinamikleri, mekânsal planlama yaklaşımı ve iklim kriziyle uyumlu şehircilik konularında görüşlerini sundu. TMMOB ve diğer meslek odalarının yer aldığı panellerde uygulama örnekleri, güncel mevzuat ile kentteki riskli yapı stoku kapsamlı şekilde değerlendirildi.

ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Karagöz moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde Türkiye Sigortacılar Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Yaşar ile Av. Duygu Kozanoğlu kentsel dönüşümün hukuki altyapısı, mülkiyet hakları, sigorta uygulamaları ve tarafların sorumluluklarını detaylı şekilde ele aldı.

Panel, Antalya'nın geleceğini şekillendirecek kentsel dönüşüm politikalarının belirlenmesine katkı sağlayacak çok yönlü tartışmalara sahne oldu.

