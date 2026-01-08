Cevdet Yılmaz: Enflasyon Temel Meselemiz — OVP ve Reform Hedefleri

Cevdet Yılmaz: "Enflasyon temel meselemiz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, enflasyonla mücadelede para politikasıyla birlikte maliye politikası ve yapısal dönüşümlerin önemine dikkat çekti.

Küresel ekonomik görünüm

Yılmaz, küresel ekonomi açısından belirsizliklerin arttığını belirterek, "Siyasette ve ekonomide uluslararası kurumların zayıfladığı bir dönemden geçiyoruz. Dünyada kuralların aşıldığı, uluslararası hukukun zayıfladığı bir dönemdeyiz. Tek taraflı karar alma mekanizmaları ortaya çıkıyor ve bu durum riskleri ve belirsizlikleri artırıyor. Dünyada ekonomik güç dengeleri değişiyor" ifadelerini kullandı.

Bu ortamda istikrarın ve doğru politikaların eskisinden daha kıymetli olduğuna vurgu yapan Yılmaz, Cumhurbaşkanı'nın "iç cepheyi güçlendirme" çağrısının önemine işaret etti.

Türkiye ekonomisinin performansı

Son 20-25 yılda dünya büyümesinin ortalama yüzde 3,5 civarında, Türkiye ekonomisinin ise ortalama yüzde 5 civarında büyüdüğünü söyleyen Yılmaz, dünya ticaretinin büyüme hızının gerisinde kaldığına, daha kapalı bir dünya ve tarife savaşlarının etkili olduğuna dikkat çekti.

Türkiye ekonomisinin büyüklüğüne dair Yılmaz'ın sözleri öne çıktı: "1,5 trilyon doların üzerinde ekonomik büyüklüğe ulaştık. Satın alma gücüne göre 11’inci büyük ekonomi olacağız. IMF tahminlerine göre satın alma gücünde Avrupa’da 5’inci sıradayız."

Reel ekonominin küresel ortama göre daha güçlü olduğunu, ancak finansal piyasalarda daha fazla istikrara ihtiyaç bulunduğunu vurguladı.

İstihdam, eğitim ve üretim kültürü

Yılmaz, istihdam açısından şu değerlendirmeyi yaptı: "31 aydır tek haneli işsizlik var. İş gücü bulamama sorunu yaşayan sektörlerimiz mevcut. Atıl iş gücü oranı, işsizlik oranından daha yüksektir. Mesleki eğitimi geliştirmek ve kadınların iş gücüne katılımını artırmak, atıl iş gücünü azaltma açısından önemlidir. Üretim kültürünü yeni nesillere anlatmamız gerekiyor."

Bütçe ve enflasyon hedefleri

Yılmaz, 2025 bütçe hedeflerine ilişkin, "Bütçe açığımızın milli gelire oranını yüzde 3,6 olarak öngörmüştük. Gerçekleşmenin yüzde 3 civarında olmasını bekliyoruz. 2026’da da bu çabayı devam ettireceğiz" dedi.

Enflasyonla mücadeleye ilişkin OVP kapsamında izlenen stratejiyi aktaran Yılmaz, "Enflasyonla mücadele sadece para politikasıyla olmaz. Maliye politikası ve yapısal dönüşümle enflasyonla mücadele edilir. Biz de OVP planlarımızı bu şekilde planladık" ifadelerini kullandı.

Enflasyonu düşürmenin öncelikleri arasında olduğunu vurgulayan Yılmaz, somut hedefleri şöyle paylaştı: "Enflasyon temel meselemiz. 2025 enflasyon tahminimiz yüzde 30,9. 2024 Mayıs ayında enflasyon yüzde 75,5 seviyesindeydi. Zirveden sonra 44,6 puanlık bir düşüş yaşandı. Şubat ayında yüzde 30’un altında enflasyon göreceğiz. 2026’da da enflasyonu yüzde 20’nin altına düşürmeyi hedefliyoruz."

Beklentiler konusunda ise Yılmaz, piyasa aktörlerinin gelecek yıl için yüzde 23 tahmini olduğunu, reel sektörün enflasyonu 34-35 olarak gördüğünü belirterek beklentilerin iyileştirilmesi gerektiğini söyledi: "Beklentileri iyileştirmemiz lazım ki enflasyonda daha güçlü sonuç almamız mümkün olsun. Reel sektörün; piyasa aktörlerine ve hükümet beklentilerine yakınsaması gerekiyor."

Reform yılı ve kredi politikaları

2026 yılının "reform yılı" ilan edildiğini hatırlatan Yılmaz, "Maliye ve para politikalarının yanında yapısal reformlar da hayata geçiriliyor. 2026 yılı reform yılı ilan edildi. Yapısal reformlarda hem gerçek sonuçlar hem de beklenti etkileri çok önemlidir" diye konuştu.

Faiz politikasına ilişkin olarak Yılmaz, politika faizindeki düşüşün piyasa faizlerine yansıdığını ancak gecikmeli olabildiğini, genel finansal koşulların iyileşeceğini belirtti. Ayrıca selektif kredi uygulamalarına değinerek, "Esnafa, çiftçiye ve ihracatçılara yönelik kredi desteklerimiz sürüyor. Özel kredi mekanizmalarıyla belli sektörleri desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ