UEDAŞ Teyakkuzda: Bursa'da Elektrik Ekipleri 7-24 Görevde

UEDAŞ, Bursa'da kuvvetli rüzgâr ve sağanak nedeniyle 7-24 izleme ve müdahale ile 457 kişilik ekip ve araç filosuyla enerji sürekliliğini sağlıyor.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 17:35
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 18:08
UEDAŞ Teyakkuzda: Bursa'da Elektrik Ekipleri 7-24 Görevde

UEDAŞ Teyakkuzda: Bursa'da Elektrik Ekipleri 7-24 Görevde

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarının ardından Marmara Bölgesi genelinde etkili olan olumsuz hava şartları günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Kuvvetli rüzgâr ve sağanak yağış, sahada görev yapan enerji ekiplerine zorlu çalışma koşulları getirdi.

Bursa'da gece saatlerinde başlayan ve kent genelinde etkisini artıran kuvvetli rüzgâr sonrası UEDAŞ, elektrik şebekesinin sürekliliğini sağlamak amacıyla saha ve dijital sistemler üzerinden 7-24 izleme, kumanda ve kontrol faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Sistemler üzerinden yürütülen takiple birlikte sahadaki ekipler olası arızalara hızlı müdahale için hazır bekletiliyor.

Operasyonel Hazırlık ve Müdahale

Muhtemel arızalara en hızlı şekilde müdahale edebilmek için ekipler sahada yoğun mesai yapıyor. UEDAŞ personeli, olumsuz hava koşullarının yol açabileceği hasarları en aza indirmek üzere koordineli olarak çalışıyor.

UEDAŞ tüm operasyonel süreçlerini önceden planladı; Bursa'da 457 kişilik saha ekibi ve geniş araç filosuyla görev başında bulunuyor. Kurum, vatandaşlara kesintisiz ve güvenli enerji sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor ve gelişmeleri anlık olarak takip etmeye devam ediyor.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN UYARILARININ ARDINDAN MARMARA BÖLGESİ GENELİNDE ETKİLİ OLAN...

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN UYARILARININ ARDINDAN MARMARA BÖLGESİ GENELİNDE ETKİLİ OLAN OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI, GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEDİ. KUVVETLİ RÜZGÂR VE SAĞANAK YAĞIŞ, SAHADA GÖREV YAPAN ENERJİ EKİPLERİNE ZOR ANLAR YAŞATTI.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN UYARILARININ ARDINDAN MARMARA BÖLGESİ GENELİNDE ETKİLİ OLAN...

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sungurlu Yatırım Hamlesi: Başkan Muhsin Dere 2026 Yol Haritasını Açıkladı
2
Karadeniz’de avlanan 353 kiloluk dev orkinos Samsun’da sergilendi
3
Manyas'ta 2026 Tarım Planlaması ve İklim Değişikliği Toplantısı
4
UEDAŞ Teyakkuzda: Bursa'da Elektrik Ekipleri 7-24 Görevde
5
Hakkari'de Yüksek Doğal Gaz Faturalarına Tepki: Binlerce Liralık Şikayetler
6
THY'den 100 Milyar TL'lik Yatırım: 8 Yeni Tesisin Temeli Atıldı
7
DTO Meclisi 2026 Gündemiyle Toplandı: Erdoğan’dan Denizli ve Ekonomi Değerlendirmesi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları