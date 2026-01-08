UEDAŞ Teyakkuzda: Bursa'da Elektrik Ekipleri 7-24 Görevde

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarının ardından Marmara Bölgesi genelinde etkili olan olumsuz hava şartları günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Kuvvetli rüzgâr ve sağanak yağış, sahada görev yapan enerji ekiplerine zorlu çalışma koşulları getirdi.

Bursa'da gece saatlerinde başlayan ve kent genelinde etkisini artıran kuvvetli rüzgâr sonrası UEDAŞ, elektrik şebekesinin sürekliliğini sağlamak amacıyla saha ve dijital sistemler üzerinden 7-24 izleme, kumanda ve kontrol faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Sistemler üzerinden yürütülen takiple birlikte sahadaki ekipler olası arızalara hızlı müdahale için hazır bekletiliyor.

Operasyonel Hazırlık ve Müdahale

Muhtemel arızalara en hızlı şekilde müdahale edebilmek için ekipler sahada yoğun mesai yapıyor. UEDAŞ personeli, olumsuz hava koşullarının yol açabileceği hasarları en aza indirmek üzere koordineli olarak çalışıyor.

UEDAŞ tüm operasyonel süreçlerini önceden planladı; Bursa'da 457 kişilik saha ekibi ve geniş araç filosuyla görev başında bulunuyor. Kurum, vatandaşlara kesintisiz ve güvenli enerji sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor ve gelişmeleri anlık olarak takip etmeye devam ediyor.

