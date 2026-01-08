Emlakçıların Umudu 2026: Kayseri'de Gayrimenkul Sektörü Beklentisi

Kayseri Emlakçılar Odası Başkanı Selim Atasoy değerlendirdi

Kayseri Emlakçılar Odası Başkanı Selim Atasoy, 2025 yılının gayrimenkul sektörü için oldukça durağan geçtiğini belirterek, 2026 yılından umutlu olduklarını ifade etti.

Atasoy, sektörün 2025'te beklentileri karşılayamadığını; bunun başlıca nedenleri olarak kredi faizlerinin yüksek olması ve gurbetçilerin beklenen oranda yatırım yapmaması olduğunu vurguladı.

Atasoy'ın sözleri: "2025 yılı da bizim için 2023 ve 2024 gibi maalesef durağan geçti. Çok aktif bir şekilde ticaretimiz olmadı. Umduğumuzu bulamadık. Zaten gurbetçi sezonumuz çok durgun geçti. Gurbetçiler artık eskisi gibi yatırım da yapmıyor. İç piyasada da zaten vatandaşlarımız genelde işlerini krediyle çözmeye çalışıyor. Faiz oranları da yüksek olunca vatandaş bankayla işini çözemedi. Tabi inşaat maaliyetlerinin yükselmesi fiyatların da yükselmesine sebebiyet verdi. Bir de banka vade oranlarının getirisinin yüksek olması hasebiyle de vatandaş elindeki miktarı bankada değerlendirmeye çalıştı. Bundan dolayı da maalesef gayrimenkul sektörü 2025 yılı için çok iç açıcı geçmedi"

Atasoy, 2026 yılına dair beklentilerini de paylaştı. Sözlerini şöyle sürdürdü: "2026’da büyük ümitler içerisindeyiz. Resmi kanallar açıklamasıyla para politikasının değişeceğini, serbestleşeceğini ifade ediyor. Biz de umutluyuz. İnşallah 2026 yılı hepimiz için iyi olur"

