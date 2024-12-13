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Antalya Havalimanı Kasım Ayında 1,7 Milyon Yolcu Ağırladı

Antalya Havalimanı, Kasım ayında 1 milyon 721 bin 990 yolcuya hizmet verdi, 11 aylık toplam yolcu trafiği ise 38 milyon olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 18:13
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 18:13
Antalya Havalimanı Kasım Ayında 1,7 Milyon Yolcu Ağırladı

Antalya Havalimanı Kasım Ayında 1,7 Milyon Yolcu Ağırladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, Antalya Havalimanı bu yılın Kasım ayında 1 milyon 721 bin 990 yolcuya hizmet sağladı.

Yolcu ve Uçak Trafiği Detayları

Kasım ayında Antalya Havalimanı'nda yapılan iç hat yolcu trafiği 520 bin 718, dış hat yolcu trafiği ise 1 milyon 201 bin 272 olarak gerçekleşti. Bu veriler ışığında, toplam yolcu sayısı 1 milyon 721 bin 990 oldu.

Antalya Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçakların trafiği de dikkat çekici. Kasım ayında iç hatlarda 3 bin 497, dış hatlarda ise 8 bin 366 uçuş gerçekleştirildi ve toplamda 11 bin 863 uçak trafiği yaşandı.

Yıllık Toplam Veriler

11 aylık dönemde Antalya Havalimanı'ndaki yolcu trafiği 38 milyon 196 bin 860, uçak trafiği 226 bin 185 olarak kaydedildi. Ayrıca, yük trafiği ise toplam 476 bin 730 ton olarak gerçekleşti.

Bu verilerin, Antalya'nın turizm potansiyelini ve havalimanının önemini bir kez daha gözler önüne serdiği değerlendiriliyor.

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