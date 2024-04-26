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Bakanlık giyim yardımı için START verdi! Herkes yararlanabilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan koruyucu giyim yardımlarının kesildiği iddialarını yalanladı. Detaylar haberimizde...

Yayın Tarihi: 26.04.2024 19:59
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 19:59
Bakanlık giyim yardımı için START verdi! Herkes yararlanabilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu kurumlarında koruyucu giyim yardımlarının tasarruf tedbirleri kapsamında kesildiği yönündeki iddialara karşı açıklamalarda bulundu. Bakanlık, son günlerde kamuoyunda dolaşan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Yapılan yazılı açıklamada, Bakanlığın 8 Mart 2024 tarihinde genel yatırım ve finansman kararları kapsamında izleme ve kontrolü altında bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kuruluşlara gönderdiği yazının, bazı basın organları ve sendikalar tarafından yanıltıcı şekilde yorumlandığı ifade edildi. Kamuoyunda oluşan bilgi kirliliğini gidermek amacıyla yapılan bu açıklamanın zorunlu olduğu belirtildi.

KORUYUCU GİYİM YARDIMLARI KESİLMEDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığından giyim yardımı açıklaması

Açıklamada, farklı kamu kurumlarına uygulanan koruyucu giyim yardımlarının tasarruf tedbirleri kapsamında kesildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Giyim yardımlarına ilişkin düzenlemelerin, toplu sözleşmeler ve mevzuat çerçevesinde belirlendiği ve bu kapsamda personele giyim malzemelerinin ayni olarak verilmesinin sağlandığı ifade edildi.

Ancak, yapılan incelemeler sonucunda bazı kuruluşlarda hatalı uygulamaların tespit edildiği belirtildi. Bu hatalar arasında, personelin koruyucu giyim malzemelerini nakdi ya da başka şekillerde alması, şartları sağlamayan personele yardım yapılması ve verilen giyim malzemelerinin koruyucu özelliğe sahip olmaması gibi durumlar yer aldı.

Bakanlık, söz konusu yazının giyim yardımlarının kesilmesi amacıyla değil, mevzuata uygun olarak personelin ihtiyaç duyduğu giyim malzemelerinin temin edilmesini sağlamak amacıyla gönderildiğini vurguladı. Mevzuata aykırı davranan kamu görevlilerinin denetleneceği ve gerekli yaptırımlarla karşılaşacakları belirtildi.

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