Antalya turizminde rekor: Ziyaretçi sayısı 17,5 milyonu aştı

Antalya’ya gelen toplam ziyaretçi sayısı 2025’te transfer yolcular dahil 17 milyon 571 bin 155’e çıkarak rekor kırdı; transferler %27, yurt dışı vatandaş ziyaretçileri %9 arttı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 17:30
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 17:30
Akdeniz’in incisi Antalya, 2025 yılında turizmde yeni bir başarıya imza attı. Resmi veriler ve transfer yolcu kayıtlarının eklenmesiyle ortaya çıkan rakamlar, kentin turizmdeki gücünü bir kez daha teyit etti.

Toplam ziyaretçi sayısı

Açıklanan verilere göre, Antalya’ya gelen toplam ziyaretçi sayısı 2025’te 17 milyon 571 bin 155 olarak kaydedildi. Bu sayı, 2024 yılındaki 17 milyon 278 bin 103 ziyaretçiyi geride bırakarak yaklaşık %2’lik bir artışa işaret etti.

Transfer yolcu sayısında güçlü artış

2025 yılında toplam transfer yolcu sayısı, bir önceki yıla göre %27 artışla 448 bin 607 olarak gerçekleşti. Transfer verilerinin dahil edilmesiyle elde edilen bu artış, Antalya turizminin büyüme ivmesini belirgin şekilde yükseltti.

Yurt dışından gelen vatandaş ziyaretçide yeni rekor

Yurt dışından gelen vatandaş ziyaretçi sayısında da rekor kırıldı. 2024’te ilk kez 1 milyon barajını aşarak 1 milyon 11 bin 99 olarak kaydedilen sayı, 2025’te yeniden yükselerek 1 milyon 99 bin 940 olarak gerçekleşti; bu artış %9 seviyesinde oldu.

Ana pazarlarda güçlü performans

2025’te Antalya’ya en fazla ziyaretçi gönderen ülkeler arasında Rusya Federasyonu, Almanya ve İngiltere ilk sıralarda yer aldı. Bu tablo, Antalya’nın geleneksel ana pazarlarındaki güçlü konumunu koruduğunu ve farklı coğrafyalardan da talep almaya devam ettiğini gösteriyor.

Yıl geneline yayılan turizm hareketliliği

Antalya turizmi sadece toplam ziyaretçi sayılarındaki artışla değil, günlük giriş rekorlarıyla da dikkat çekti. Mayıs’tan Kasım ayına kadar uzanan yedi aylık dönemde tüm zamanların en yüksek günlük ziyaretçi sayıları kaydedildi. Özellikle Ekim 2025 döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre %8 artışla 2 milyon 216 bin 556 yabancı ziyaretçi ağırlanarak Ekim ayları içinde tarihi bir zirveye ulaşıldı.

2025 verileri; toplam ziyaretçi sayısındaki yeni rekor, transfer yolcular ve yurt dışı vatandaş ziyaretçilerindeki güçlü yükselişle birlikte Antalya’nın uluslararası turizmdeki konumunu daha da pekiştirdi. Kırılan rekorlar ve yılın tamamına yayılan hareketlilik, Antalya’yı yalnızca Türkiye’nin değil, Akdeniz havzasının da önde gelen turizm destinasyonlarından biri olarak doğruluyor.

