Apple fiyatlarını güncelledi! İphone almak isteyenlere büyük indirim yolda

Apple yeni fiyat listesini paylaştı! IPhone modelleri indirimli satılacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

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2019 senesinde piyasaya çıkan iPhone 11 model üstüne yeni modeller çıkmasına rağmen milyonlarca insan tarafından tercih ediliyor. IPhone 11 model A13 Bionic işlemci ile çalışıyor ve 6.1 inç ekrana sahip. 326 PPI piksel yoğunluğu, 4 GB RAM, 3110 mAh batarya, 12 MP çift arka kamera, 12 MP ön kamera özellikleri ve iOS 13 ile 17 aralığındaki güncellenme fırsatı kullanıcılara da rahat bir kullanım sunuyor. Modelde parmak izi okuyucu yer almıyor ve Face ID teknolojisi ve iOS işletim sistemi performansı bazı eksiklikler yaşanmasına sebep oluyor.





Aynı zamanda telefonda çift SIM kart desteği ve kulaklık girişi de yer almıyor. Apple markası tarafından çıkarılan iPhone 14-15 modeller daha iyi özelliklerle kullanıcılara sunulduğu için daha fazla tercih edilebiliyor. IPhone 11 model iOS 17 güncellemesini aldıktan sonra güncelleme almayacağı için daha kısa süreli bir kullanım sunabiliyor. Eksiklikleri ve avantajlarıyla telefon modelinin güncel fiyat listesi şu şekilde paylaşılıyor;

Apple iPhone 11 64 GB Siyah: 22.899 TL

Apple iPhone 11 64 GB Beyaz: 22.499 TL

Apple iPhone 11 128 GB Beyaz: 26.749 TL

Apple iPhone 11 128 GB Siyah: 25.079 TL