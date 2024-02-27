Arabası olan herkesi kapsıyor! Bugün açıklandı: Artık o ücreti ödemeyeceksiniz

Belirli koşulları karşılayan sürücüler artık mahkeme kararıyla radar ücretlerine itiraz edebilecek ve para iadesi alabilecek.





Mahkeme, trafikte aşırı hız yapan araçlara verilen radar cezalarında yüzde 2 hata payı belirledi ve sürücülere itiraz hakkı verdi. Bu karar tüm trafik cezaları için önemli bir örnek teşkil ediyor.

CEZASI İPTAL EDİLDİ

İzmir'de bir avukat sadece 3 kilometre aşırı hız yaptığı için aldığı cezaya itiraz etti ve Menemen Sulh Ceza Hakimliği, avukatı haklı buldu. Hakim, hızölçerlerin yüzde 2'lik hata oranına dayanarak cezanın hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

Avukat Oğuzhan Bizkevelci mahkemenin kararından memnun kaldı. Bizkevelci, şöyle konuştu: "Mahkeme hız göstergelerinin yüzde 2 hatalı olduğunu kabul ederek cezamı değiştirdi. Bu karar benzer davalara örnektir ve vatandaşlar haklarını korumak için mahkemeye gidebilirler" dedi.

SÜRÜCÜLERİN ENDİŞESİNE SON

Sürücülerin radar cezalarıyla ilgili endişeleri mahkemenin kararıyla sona eriyor. Şartlara uygun sürücüler artık itirazda bulunabilecek ve sundukları radar ücretlerinin iadesini alabilecek. Bu gelişmenin yöneticiler üzerinde olumlu etki yaratması bekleniyor.