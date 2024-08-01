Arabası olanın kapısına icra memuru dayanacak! 24 saat süreniz kaldı: Yapmayanlara dev ceza var

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2024 yılına ait motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ve 2023 yılında elde edilen kazançlara ilişkin gelir vergisinin ikinci taksit ödemeleri için son gün 31 Temmuz. Ödemelerinizi gib.gov.tr internet sitesi, İnteraktif Vergi Dairesi veya GİB Mobil uygulaması üzerinden online olarak yapabilirsiniz. Ayrıca, anlaşmalı bankaların şubelerinden, mobil veya internet bankacılığı aracılığıyla da ödeme yapabilirsiniz. Vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri de ödeme kabul ediyor.





MTV'nin Ödenmemesinin Sonuçları

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) zamanında ödenmediğinde çeşitli sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bu sorunlar arasında en başta gelenler:

Araç Muayenesi Yapılamaması: MTV borcu olan araçların muayenesi yapılmaz.

Trafikten Çekme İşlemi: Muayene işlemi yapılamaması nedeniyle araç trafikten çekilebilir.

Hurdaya Ayrılma ve Yurt Dışına Çıkarma İşlemlerinde Sıkıntı: MTV borcu olan araçlar hurdaya ayrılmaz veya yurt dışına çıkarılamaz.

Tescil Kapatma İşlemlerinde Zorluk: Aracın satışı veya devri gibi işlemler için MTV borcunun ödenmiş olması zorunludur.

Gecikme Faizi

MTV'yi zamanında ödemeyen mükellefler için aylık %4,5 oranında gecikme faizi uygulanır. Bu faiz borcu, ana borca eklenerek ödenmesi gereken toplam borcu artırır.

E-Haciz Riski

Borcun uzun süre ödenmemesi durumunda vergi dairesi tarafından aracınıza e-haciz işlemi başlatılabilir. E-haciz işlemi, aracınızın kullanımını kısıtlar ve çeşitli mağduriyetlere yol açabilir.