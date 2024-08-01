Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Arabası olanın kapısına icra memuru dayanacak! 24 saat süreniz kaldı: Yapmayanlara dev ceza var

Araç vergisi ödemelerinin son günü yarın. Ödeme yapılmaması halinde aracınıza e-haciz uygulanabilir.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 04:24
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 04:24
Arabası olanın kapısına icra memuru dayanacak! 24 saat süreniz kaldı: Yapmayanlara dev ceza var

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2024 yılına ait motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ve 2023 yılında elde edilen kazançlara ilişkin gelir vergisinin ikinci taksit ödemeleri için son gün 31 Temmuz. Ödemelerinizi gib.gov.tr internet sitesi, İnteraktif Vergi Dairesi veya GİB Mobil uygulaması üzerinden online olarak yapabilirsiniz. Ayrıca, anlaşmalı bankaların şubelerinden, mobil veya internet bankacılığı aracılığıyla da ödeme yapabilirsiniz. Vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri de ödeme kabul ediyor.

mtv ödemesi

MTV'nin Ödenmemesinin Sonuçları

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) zamanında ödenmediğinde çeşitli sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bu sorunlar arasında en başta gelenler:

  • Araç Muayenesi Yapılamaması: MTV borcu olan araçların muayenesi yapılmaz.
  • Trafikten Çekme İşlemi: Muayene işlemi yapılamaması nedeniyle araç trafikten çekilebilir.
  • Hurdaya Ayrılma ve Yurt Dışına Çıkarma İşlemlerinde Sıkıntı: MTV borcu olan araçlar hurdaya ayrılmaz veya yurt dışına çıkarılamaz.
  • Tescil Kapatma İşlemlerinde Zorluk: Aracın satışı veya devri gibi işlemler için MTV borcunun ödenmiş olması zorunludur.

Gecikme Faizi

MTV'yi zamanında ödemeyen mükellefler için aylık %4,5 oranında gecikme faizi uygulanır. Bu faiz borcu, ana borca eklenerek ödenmesi gereken toplam borcu artırır.

E-Haciz Riski

Borcun uzun süre ödenmemesi durumunda vergi dairesi tarafından aracınıza e-haciz işlemi başlatılabilir. E-haciz işlemi, aracınızın kullanımını kısıtlar ve çeşitli mağduriyetlere yol açabilir.

İLGİLİ HABERLER

Bulaşık makinesini yeni alınmış gibi yapıyor! Bardaklar bir daha asla matlaşmayacak!

Petrol fiyatlarında büyük düşüş! Akaryakıta indirim için tarih verildi: Sürücüler bayram edecek

Estetik güzeli ünlüler ortaya çıktı! Eski hallerini görünce tanıyamayacaksınız: Bambaşka biri oldular

Bağırsakları motor gibi çalıştırıyor! Maden suyuyla tüketilirse kabızlığı tarihe gömüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor

Sigara tiryakileri kahrolacak! Sigaraya 5 TL'lik büyük zam geliyor: Ağustos'ta cepler yanacak

Emeklilere Ziraat Bankası kıyağı! Sabah 07.00'da herkese duyuruldu: 100.000 TL ödeme yapılacak

Arabası olanın kapısına icra memuru dayanacak! 24 saat süreniz kaldı: Yapmayanlara dev ceza var

Bulaşık makinesini yeni alınmış gibi yapıyor! Bardaklar bir daha asla matlaşmayacak!

Emeklilere oh çektiren yeni ödeme! Meclis onay mührünü bastı: Ödemeler 5.000 TL oldu

Tüm Türkiye'deki emeklilere ödenecek! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı farkı yok: Müjdeli haber geldi

Telefonda oyun oynayanlar eyvah! Yüz binlerce lira ceza ödeyebilirsiniz

Onlarca ürün indirime girdi! Deterjandan bakliyata süper fiyatlar: ŞOK 31 Temmuz aktüel ürünler

Bağırsakları motor gibi çalıştırıyor! Maden suyuyla tüketilirse kabızlığı tarihe gömüyor

Toplu ulaşıma yüzde 50 zam geldi! O ildeki vatandaşlar tabana kuvvet diyecek: 1 Ağustos'ta başlıyor

Petrol fiyatlarında büyük düşüş! Akaryakıta indirim için tarih verildi: Sürücüler bayram edecek

Estetik güzeli ünlüler ortaya çıktı! Eski hallerini görünce tanıyamayacaksınız: Bambaşka biri oldular