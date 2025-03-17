Hazine Bakanları Şimşek ve Bessent'ten Ekonomik İşbirliği Görüşmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ile ABD Hazine Bakanı Bessent, ekonomik işbirliğini derinleştirmek için telefonla görüştü.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 20:16
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 20:16
Hazine Bakanları Şimşek ve Bessent'ten Ekonomik İşbirliği Görüşmesi

Şimşek ve Bessent'ten Ekonomik İşbirliği Vurgusu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile ABD Hazine Bakanı Janet Bessent arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, iki ülkenin ekonomik işbirliğinin daha da güçlendirilmesi konusu masaya yatırıldı.

Görüşmede, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi adına atılacak adımların önemine değinildi. Her iki tarafın da karşılıklı ticaret ve yatırım fırsatlarının artırılması konusundaki istekleri, ortak projelerin hayata geçirilmesi için önemli bir zemin oluşturuyor.

Bu tür görüşmelerin, iki ülke arasındaki dostane ilişkileri pekiştirdiği ve ekonomik kalkınma açısından kritik öneme sahip olduğu ifade edildi.

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