Aile Bakanlığından yılda 3 kez yardım ödemesi alabilirsiniz! Bu şarta uyanlara veriliyor: 1.140 TL hesaba yatıyor

Türkiye'de vatandaşlara devlet yardımı ödemeleri devam etmekte. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın talimatı doğrultusunda vatandaşlara yardım fonları sağlanacak. Bakanlığın yürüttüğü sosyal yardım programları ise ihtiyaç sahibi olan vatandaşların bütçelerine destek oluyor. Yaşlılık aylığı, maluliyet aylığı ve doğum ödeneği gibi iyi bilinen faydalar vardır ancak istihdam rehberlik desteği gibi daha az bilinen faydalar da vardır. Bu yardıma hak kazanan çoğu kişi bu konuda bilgisi olmadığı için bu yardımdan mahrum kalmaktadır.

İstihdam desteği nedir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ihtiyaç sahibi ailelere maddi yardım sağlamaktan çok daha fazlasını yaptığı biliniyor. Bakanlık, bu hanelerin gelirlerini artırmaya yönelik adımlar atarak bu hanelere ayrılan toplam fon miktarının artmasına katkıda bulunmaya devam ediyor.

İŞKUR ile Aile Bakanlığı’nın işbirliğiyle bu vatandaşlara yönelik çeşitli görüşmeler düzenleyerek onlara iş bulma olanağı sağlıyor. Bu görüşmelere katılanlar, iş bulamasalar bile katılımları için Aile Bakanlığı'ndan destek alıyorlar.





Bundan kimler yararlanır?

Aile Bakanlığı tarafından "mesleki rehberlik yardımı" adı altında yürütülen sosyal yardım programları tüm vatandaşlara sunulmamaktadır. Bakanlık düzenli olarak sosyal yardım sağlayan haneleri araştırıyor. Bu hanelerde yaşayan 18-55 yaş arası kişiler, engel olmadığı sürece iş bulmak için İŞKUR ile irtibata geçilecektir. Uygun vatandaşlar bu sosyal yardımdan başvuruda bulunmadan yararlanabilirler.

İşlemler nasıl çalışır, destek için ne kadar ödenir?

Kariyer rehberliği destek çerçevesinin prosedürel yapısı da açıklığa kavuşturulmuştur. Bu nedenle şu anda Aile Bakanlığı ve İŞKUR'un arasında ortak çalışma yürütülüyor. İŞKUR, uygun iş ilanına göre Bakanlığın belirlediği kişi ile görüşme ayarlayacaktır. Vatandaşlar özelliklerine uygun pozisyonlar için görüşmelere katılıyor.

Mülakat yoluyla iş bulunursa vatandaş iş bulup en az asgari ücret kazanabiliyor. Aile İşleri Bakanlığı, görüşme yapılan ancak iş bulamayan kişilere sosyal yardım sağlıyor.

Bu sosyal yardım, yılda en fazla üç defa alınabilmekte olup, aylık net asgari ücret miktarının yüzde 10'una denk gelmektedir. Bu kapsamda yılda üç kez 1.140 TL tutarında ödeme alabilirsiniz. Toplamda ise hesaplara yatırılan tutar yıllık 3.420 TL'dir.