Bist 100
9.250,36 0%
DOLAR
30,85 0,37%
EURO
33,24 0,06%
ALTIN
1.995,93 0,81%

Araç sahiplerine bedava 2 litre benzin! İstasyondan yakıt alanlar şaşkına dönecek

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) başkanlık görevini yürüten Fesih Aktaş, akaryakıt fiyatlarına ilişkin hem iyi hem de kötü haber verdi.

Yayın Tarihi: 18.02.2024 13:23
Güncelleme Tarihi: 18.02.2024 13:23
Araç sahiplerine bedava 2 litre benzin! İstasyondan yakıt alanlar şaşkına dönecek

Son zamanlarda artan vergiler, döviz kuru fiyatları ve petrol fiyatlarından dolayı akaryakıt fiyatlarında artış dalgası yaşandı. Bankaların yüksek kart ücretleri nedeniyle bir fiyat artışı daha yaşanması mümkün. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) başkanlık görevini yürüten Fesih Aktaş, konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu'na (BDDK) çağrıda bulunduğunu söyledi.

Türkiye'de 12 bin 700 civarında hizmet veren akaryakıt istasyonları, bankaların yüksek komisyon ücretlerinden şikayet ederken, bu durum insanların cüzdanlarını da etkileyebilir. Bankalar, ertesi gün istasyonlarda taksitle ödeyebilmek için kredi kartıyla yapılan alışverişlerde yüzde 3,36 ücret talep etse de, paranın 40 güne kadar bankada tutulması karşılığında ücret almıyor. Öte yandan istasyonlar, ödeme gecikmelerini önlemek için genellikle bankalardan %3,36 oranında ayrıcalıklı komisyonla ertesi gün mevduat alıyor.

Komisyon tutarına ilişkin BDDK'ya teklifte bulunan EPGİS Başkanı Aktaş, şunları söyledi:

Araç sahiplerine bedava 2 litre benzin! İstasyondan yakıt alanlar şaşkına dönecek

“Banka kredi kartlarının akaryakıt alımlarında komisyon oranı yüzde 3 seviyesinde. İstasyonlardaki alışverişlerin yüzde 90'ının kredi kartıyla yapıldığı dikkate alındığında bu durum istasyonları olumsuz etkiliyor. Tavsiyemiz BDDK'nın ilgili düzenlemelerde değişiklik yapmasıdır. Kredi kartı ödemelerinde taksi veya benzeri hizmet sektörlerinde olduğu şekilde 'hizmet ücreti makbuzu' düzenleyelim, bankaların bize yansıtılan komisyonu vatandaş ödesin ve nakit ödemelerde de komisyon almayalım."

Nakit ödeme faturası kesildiğinde devletin herhangi bir vergi kaybı yaşamayacağını kaydeden Fesih Aktaş, “Kredi kartıyla 'hizmet bedeli faturası' düzenlediğimizde KDV de artacak. Dolayısıyla Hazine de bu tutar üzerinden ek vergi geliri elde edecek. Ayrıca vatandaşlar, depodaki 2 litre benzin için ortalama 2 bin 500 TL nakit para ödemek zorunda kalmayacak.Bu hem istasyonlar hem de insanlar için bir kazan-kazan olacak" dedi.

Fesih Aktaş, "Şu anda bu terminal modeline geçişimizin önünde hukuki bir engel yok" derken konuşmasına şöyle devam etti:

Ancak sektörler arası düzenlemelere uyan ile uymaya devam edecek olan devlete bağlı tek sektör olduğumuz için, biz kendimiz bu doğal yetkiyi kullanmıyoruz ve BDDK'dan düzenleme geliştirmesini talep ediyoruz. BDDK'nın taksilere veya diğer sektörlere verdiği yetkiler doğrultusunda ilgili düzenlemeleri güncellemesini istiyoruz. Dolayısıyla acentenin kazancının ve yükünün bir parçası olan komisyon meselesi tamamen çözülmüş olacak"

Aktaş, bankaların aslında hiçbir iş yapmadan bu konuya ortak olduklarını vurgulayarak, konuşmasını şöyle tamamladı:

“İstanbul'daki genel merkez baz alındığında, acentelere ve distribütörlere ulaşım ve KDV dahil kalan toplam oranlar yüzde 9,67 oluyor. En adil dağıtım olan yüzde 50-50 oranında distribütörlere yapılan paylaşımda bayilik oranı brüt 4,83'e ulaşıyor. Bu paranın yüzde 3,36'sını komisyon olarak bankaya verdiğimizde geriye tüm işimizi, harcamalarımızı, yaşamımızı destekleyecek yüzde 1,47 kalıyor. Yani 1000 TL akaryakıt alırken bayilerin elinde 14,7 TL kalacak. Bunu aklınızda tutarak: Rafineriden ulaşımınızı, maaşınızı, SGK'nızı, genel giderlerinizi ve yaşam giderlerinizi alın. Bu durum artık dayanılmaz boyutlara ulaştı”

İLGİLİ HABERLER

Cebinde İstanbulkart taşıyanlar eyvah diyecek! Her seferinde cebinizden bu tutar çekilecek

Cebinde İstanbulkart taşıyanlar eyvah diyecek! Her seferinde cebinizden bu tutar çekilecek

81 ile ucuz konut müjdesi verildi! Kiradan ucuz taksitle ev sahibi olmak için hemen bakın!

81 ile ucuz konut müjdesi verildi! Kiradan ucuz taksitle ev sahibi olmak için hemen bakın!

İlaçları çöpe attıran ağrı kesici çay! Migrenden mide bulantısına hepsini bıçak gibi kesiyor

İlaçları çöpe attıran ağrı kesici çay! Migrenden mide bulantısına hepsini bıçak gibi kesiyor

C vitaminini uzaklarda aramayın! Akıllara gelmeyen o besin C vitamini deposu çıktı

C vitaminini uzaklarda aramayın! Akıllara gelmeyen o besin C vitamini deposu çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Doğalgaz bedava oldu! Artık fatura gelmeyecek, tek kuruş ödemeyecekler
2
Araç sahiplerine bedava 2 litre benzin! İstasyondan yakıt alanlar şaşkına dönecek
3
Ayda 1000 TL öderim diyen araziyi kapar! Milli Emlak gemileri yaktı
4
Otomatik vitesli otomobillerde liste değişti! En ucuzu artık bu fiyattan satılıyor!
5
81 ile ucuz konut müjdesi verildi! Kiradan ucuz taksitle ev sahibi olmak için hemen bakın!
6
Dolar kuru o tarihte paraşütsüz çakılacak! Dolar biriktirenler ah vah edecek
7
Evinde doğalgaz bağlı olanlar yandı! O tarihten sonra 150 TL daha fazla ödeyeceksiniz

81 ile ucuz konut müjdesi verildi! Kiradan ucuz taksitle ev sahibi olmak için hemen bakın!

Araç sahiplerine bedava 2 litre benzin! İstasyondan yakıt alanlar şaşkına dönecek

C vitaminini uzaklarda aramayın! Akıllara gelmeyen o besin C vitamini deposu çıktı

Altın ve dolarda fırtınalar kopacak! Altın kahini kesin tarih verdi: Kimse inanamayacak

Cebinde İstanbulkart taşıyanlar eyvah diyecek! Her seferinde cebinizden bu tutar çekilecek

Survivor'da ağızları açık bırakan ayrılık! Daha fazla dayanamadı: Acun apar topar gönderdi

Herkesin evinde var! Günde bir avuç yiyen enerji patlaması yaşıyor

İlaçları çöpe attıran ağrı kesici çay! Migrenden mide bulantısına hepsini bıçak gibi kesiyor

Dolar kuru o tarihte paraşütsüz çakılacak! Dolar biriktirenler ah vah edecek

Ayda 1000 TL öderim diyen araziyi kapar! Milli Emlak gemileri yaktı

Bunu yapmayan ev sahipleri şimdi hapı yuttu! Bahane kabul edilmeden 6000 TL'leri gidecek!

İster çalışan ister emekli fark etmiyor! Başvuru yapanlar 10 gün içinde 3.300 TL ödeme alacak