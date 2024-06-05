Araç sahiplerine yüzde 50 indirim müjdesi! 81 ilde geçerli olacak

AKBANK’TAN OTOMOBİLİ OLANLARA MÜJDE

Akbank, araç sahiplerini ilgilendiren yeni kampanyasını duyurdu. Buna göre Banka, HGS (Hızlı Geçiş Sistemi) yüklemelerinde %50 indirim sağlayacaklarının müjdesini verdi. Araç sahiplerinin bütçelerini de rahatlatacak olan bu kampanya ile bütçelerde rahatlamış olacak.





Akbank resmi hesabından yapılan açıklamaya göre kampanyanı detayları da paylaşıldı. Buna göre Akbank kredi kartı sahipleri, banka tarafından verilen HGS etiketleri üzerinden yapacakları yüklemelerde yüzde 50indirim sağlamış olacak. Ayrıca her işlemde maksimum 250 TL indirim kazanılacak. İşte kampanyanın detayları…

KAMPANYA SÜRESİ VE ŞARTLARI BELLİ OLDU

Kampanya ilgi veren banka kampanyanın 31 Aralık 2024 tarihine kadar geçerli olacağını duyurdu. Kampanyanın şartları da belirtilen yazıda indirimin aylık olarak 250 TL ile sınırlı olduğu da aktarıldı. Ayrıca bu kampanyanın Akbank’a ait tüm kredi kartlarında geçerli olduğu da belirtildi.

Akbank’tan yapılan açıklamada, Ak bank bu fırsat ile müşterilerin harcamalarının azaltılmasına olanak sağlıyor. Aynı zamanda da araç sahipleri tasarruf sağlamış olacaklar. Akbank müşterileri, kredi kartları ile yapacakları HGS yüklemede yüzde 50 indirim sağlanacak.