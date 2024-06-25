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Araç sahiplerinin haberi bile yok! Bunu yaptırmayana 32 bin TL ceza kesilecek!

2024 yılının başlangıcıyla birlikte, Türkiye'deki trafik cezaları yeni bir güncelleme aldı. Yapılan bu güncellemeyle, özellikle sahte plaka kullanımı, drift yapma ve ehliyetsiz araç kullanımı gibi ciddi trafik ihlalleri için uygulanacak cezaların artırıldığı görüldü. Ayrıca, genel trafik cezalarında da önemli oranda zamların yapıldığı kaydedildi.

Yayın Tarihi: 25.06.2024 20:02
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 20:02
Araç sahiplerinin haberi bile yok! Bunu yaptırmayana 32 bin TL ceza kesilecek!

2024 yılı itibarıyla hayata geçirilen karekod sistemi, araç trafiğinin daha güvenli hale getirilmesini hedefliyor. Araç sahipleri tarafından genel olarak memnuniyetle karşılanan bu yeni düzenleme ile sahte plaka kullanımının önüne geçilmesi ve böylece trafik güvenliğinin artırılması amaçlanıyor. Hem mevcut hem de yeni tescil edilecek araç plakalarında uygulanacak olan bu sistem, karekodlar aracılığıyla araçların seri numarası, üretim yeri ve tarihi gibi kritik bilgilere hızlıca ulaşmayı mümkün kılacak. 12 haneli seri numaralarını içeren bu karekodlar sayesinde, araç kayıtlarının daha etkin bir şekilde yönetilmesi sağlanacak. Bu yenilikçi uygulama, sahte plaka kullanımı gibi yasa dışı faaliyetlerin önlenmesinde büyük rol oynayarak, trafikteki güvenlik seviyesini önemli derecede yükseltecek.

trafik cezası

Yüksek Cezalar Yolda

Trafikte plaka okunabilirliğini bozan ya da sahte plaka takan sürücülere uygulanacak ağır mali yaptırımların altı çizildi. Okunmayan plakalar için 2.647 TL ceza uygulanacakken, sahte plaka kullanımında bu miktar 32.170 TL'ye kadar yükselebilecek. Ayrıca, ehliyetini yanında bulundurmayan sürücüler, ehliyetsiz araç kullanma cezasına tabi tutulacak ve her zaman ehliyetlerini taşımaları gerekecek. Geçtiğimiz yıl 8.190 TL olan bu ceza, yeni yılda 12.978 TL'ye yükseltildi.

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