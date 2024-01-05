Araç sahiplerinin yüreğine su serpen indirim! Hep 50 liralık alıyorum diyenler sevinecek!

Akaryakıt fiyatları yükselmeye devam edecek! Artık 50 liralık benzinle gelecek benzin istasyonuna kadar bile gidemeyebilirsiniz. Ayrıntılar haberimizde...

Araç sahiplerinin yüreğine su serpen indirim! Hep 50 liralık alıyorum diyenler sevinecek!
Yayın Tarihi:

Son günlerde artan petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına yansıyan zamlarla birlikte gündemde önemli bir yer tutuyordu. Ancak bugün itibariyle, akaryakıt kullanıcılarını sevindirecek bir gelişme yaşandı. Özellikle motorin kullanıcılarına müjde niteliğindeki haber, 5 Ocak 2024 tarihinde pompalarda yankı buldu.

Brent petrolün varil fiyatının yeniden 80 dolara, dolar kurunun ise 30 liraya yükselmesiyle birlikte, akaryakıt fiyatlarına gelen ÖTV zamları, özellikle benzin kullanıcılarını düşündürmeye başlamıştı. Ancak beklenenin aksine, bu zamlar sonrasında motorin fiyatlarına sınırlı bir indirim uygulandı.

Buna göre, motorin litre fiyatına 41 kuruşluk bir indirim yapılarak, kullanıcılarının yükünü hafifletmeyi amaçlayan akaryakıt şirketleri, bu adımıyla dikkat çekti. Ancak benzin kullanıcıları içinse herhangi bir fiyat değişikliği gözlemlenmedi.

akaryakıt fiyatları artacak

5 Ocak 2024 tarihinde İstanbul'un Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı 36.80 TL, motorinin litre fiyatı 38.97 TL ve LPG'nin litre fiyatı 19.63 TL olarak belirlendi. Anadolu Yakası'nda benzin 36.73 TL, motorin 38.86 TL ve LPG 19.16 TL oldu. Başkent Ankara'da benzinin litre fiyatı 37.44 TL, motorinin litre fiyatı 39.66 TL ve LPG'nin litre fiyatı 19.50 TL olarak görüldü. İzmir'de ise benzinin litre fiyatı 37.63 TL, motorinin litre fiyatı 39.88 TL ve LPG'nin litre fiyatı 19.27 TL olarak güncellendi.

Akaryakıt kullanıcıları, bu yeni gelişmelerle birlikte, günlük yaşantılarını etkileyen akaryakıt fiyatları konusundaki değişiklikleri dikkatle takip etmeye devam ediyor. Zamların ardından gelen bu sınırlı indirim, kullanıcılar arasında olumlu bir hava yaratırken, akaryakıt piyasasındaki gelişmeler yakından izlenmeye devam edecek.

Öne Çıkanlar
Tapu dairelerinde sistem değişti! Ev, arsa alıp satacaklar aman dikkat Tapu dairelerinde sistem değişti! Ev, arsa alıp satacaklar aman dikkat
Oğlak burcu'nun ilişkilerindeki özellikleri: Duygularını ifade etmede zorlanan bir burç Oğlak burcu'nun ilişkilerindeki özellikleri: Duygularını ifade etmede zorlanan bir burç
Gizemli ve tutkulu Akrep burcu'nun aşkta artıları ve eksileri Gizemli ve tutkulu Akrep burcu'nun aşkta artıları ve eksileri
Çok Okunanlar
SSK ve Bağ-Kur'lunun beklediği haber geldi! İşte SGK’nın açıkladığı ödeme takvimi SSK ve Bağ-Kur'lunun beklediği haber geldi! İşte SGK’nın açıkladığı ödeme takvimi Her yerde zam orada indirim geldi! Ekmeğin tanesi 10 TL'ye değil 5 TL'ye satılacak Her yerde zam orada indirim geldi! Ekmeğin tanesi 10 TL'ye değil 5 TL'ye satılacak En ucuz otomobilden bile daha ucuz! Renault yılın son kıyağını yaptı En ucuz otomobilden bile daha ucuz! Renault yılın son kıyağını yaptı Evi olanlar dikkat! Metrekarebaşı 6000 TL ödeme yapılacak: Tüm ev sahiplerini ilgilendiriyor Evi olanlar dikkat! Metrekarebaşı 6000 TL ödeme yapılacak: Tüm ev sahiplerini ilgilendiriyor İstanbul ve Ankara'da evi olmayanlara müjde! TOKİ düşük taksitle konut satacak: İşte şanslı ilçeler İstanbul ve Ankara'da evi olmayanlara müjde! TOKİ düşük taksitle konut satacak: İşte şanslı ilçeler Gram altın almak için son şans! İslam Memiş rekor için ilk kez bu kadar net konuştu! Gram altın almak için son şans! İslam Memiş rekor için ilk kez bu kadar net konuştu!