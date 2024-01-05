Araç sahiplerinin yüreğine su serpen indirim! Hep 50 liralık alıyorum diyenler sevinecek!

Son günlerde artan petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına yansıyan zamlarla birlikte gündemde önemli bir yer tutuyordu. Ancak bugün itibariyle, akaryakıt kullanıcılarını sevindirecek bir gelişme yaşandı. Özellikle motorin kullanıcılarına müjde niteliğindeki haber, 5 Ocak 2024 tarihinde pompalarda yankı buldu.

Brent petrolün varil fiyatının yeniden 80 dolara, dolar kurunun ise 30 liraya yükselmesiyle birlikte, akaryakıt fiyatlarına gelen ÖTV zamları, özellikle benzin kullanıcılarını düşündürmeye başlamıştı. Ancak beklenenin aksine, bu zamlar sonrasında motorin fiyatlarına sınırlı bir indirim uygulandı.

Buna göre, motorin litre fiyatına 41 kuruşluk bir indirim yapılarak, kullanıcılarının yükünü hafifletmeyi amaçlayan akaryakıt şirketleri, bu adımıyla dikkat çekti. Ancak benzin kullanıcıları içinse herhangi bir fiyat değişikliği gözlemlenmedi.





5 Ocak 2024 tarihinde İstanbul'un Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı 36.80 TL, motorinin litre fiyatı 38.97 TL ve LPG'nin litre fiyatı 19.63 TL olarak belirlendi. Anadolu Yakası'nda benzin 36.73 TL, motorin 38.86 TL ve LPG 19.16 TL oldu. Başkent Ankara'da benzinin litre fiyatı 37.44 TL, motorinin litre fiyatı 39.66 TL ve LPG'nin litre fiyatı 19.50 TL olarak görüldü. İzmir'de ise benzinin litre fiyatı 37.63 TL, motorinin litre fiyatı 39.88 TL ve LPG'nin litre fiyatı 19.27 TL olarak güncellendi.

Akaryakıt kullanıcıları, bu yeni gelişmelerle birlikte, günlük yaşantılarını etkileyen akaryakıt fiyatları konusundaki değişiklikleri dikkatle takip etmeye devam ediyor. Zamların ardından gelen bu sınırlı indirim, kullanıcılar arasında olumlu bir hava yaratırken, akaryakıt piyasasındaki gelişmeler yakından izlenmeye devam edecek.

