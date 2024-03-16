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Aracına yakıt alacaklar aman dikkat! O tarihe kadar başvuranlar bedava yakıt parası alıyor!

Benzin, motorin, LPG harcamanız Bankkart lira ile ödüllendiriliyor. İşte detaylar!

Yayın Tarihi: 16.03.2024 07:07
Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 07:07
Aracına yakıt alacaklar aman dikkat! O tarihe kadar başvuranlar bedava yakıt parası alıyor!

Ziraat Bankası, Bankkart sahiplerine özel bir kampanya ile milyonlarca sürücüyü sevindirecek bir fırsat sunuyor. 16 Şubat ile 31 Mart 2024 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında, anlaşmalı akaryakıt istasyonlarında yapılan 750 TL ve üzeri dördüncü akaryakıt veya otogaz harcamalarına 175 TL Bankkart Lira iade edilecek.

Kampanyaya katılım için son tarih 31 Mart saat 23.59 olarak belirlendi. Bankkart sahipleri, Bankkart Mobil ve bankkart.com.tr üzerinden kampanyaya katılım sağlayabilecekler. Katılımın ardından, aynı gün içinde tek seferde yapılan 750 TL ve üzeri harcamalardan sadece bir tanesi kampanyaya dahil olacak.

Kampanya, müşteri bazında düzenlendiği için bir kişi en fazla 175 TL Bankkart Lira kazanabilecek. Kazanılan liralar 5 Nisan 2024 tarihinde yüklenecek ve Bankkart anlaşmalı üye işyerlerinde kullanılabilecek.

ziraat bankası bankkart lira

Bankkart, Bankkart Genç, Bankkart Başak, Bankkart Business sahipleri kampanyadan faydalanabilirken, Bankkart Ücretsiz kartlar kampanyaya dahil değil. Kampanya sadece asıl kart sahipleri tarafından kullanılabilir ve ek kartlar ile yapılan harcamalar da asıl kart sahibinin harcamalarına dahil edilecek.

Bankkart Lira kazanılan işlemler, iptal veya iade işlemleri ve Bankkart Ücretsiz kartlarla yapılan işlemler kampanyaya dahil değil. Kampanya döneminde yapılan işlemlerin iade veya iptal edilmesi durumunda kazanılan Bankkart Lira geri alınacak ve müşterinin Bankkart Kumbara’sında yeterli bakiye bulunmaması durumunda kalan tutar, hesap özetine borç olarak yansıtılacak.

Sürücülerin dikkatini çeken bu avantajlı kampanya, akaryakıt harcamalarını avantajlı bir şekilde gerçekleştirmek isteyen Bankkart sahipleri için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Kampanyaya katılarak 175 TL Bankkart Lira kazanma şansı, 31 Mart tarihine kadar devam ediyor.

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