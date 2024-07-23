Aracına yakıt almak isteyen hemen bunu yapıyor! Anında 240 TL para idesi

Ziraat Bankası, otomobil sahiplerine büyük bir bayram hediyesi sunuyor. Banka, 1 Temmuz-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında geçerli olacak yeni bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında, Bankkart ile Petrol Ofisi istasyonlarından yapılan 750 TL ve üzeri yakıt ve otogaz alışverişlerinde 240 TL’lik bir indirim sağlanacak. Kampanya, Bankkart kullanıcıları için büyük bir tasarruf fırsatı sunuyor ve bu dönemde araç sahiplerinin dikkatini çekecek.

Kampanyadan yararlanmak isteyenler, Petrol Ofisi istasyonlarında Bankkart anlaşması bulunan POS cihazlarından ödeme yaparak 240 TL Bankkart Lira kazanabilirler. Ancak, indirim hakkından yararlanabilmek için alışverişlerin belirli şartları yerine getirmesi gerekiyor. Tek seferde ve farklı günlerde yapılan 750 TL ve üzeri dört akaryakıt alışverişi, kampanya kapsamında indirim hakkı sağlamaktadır. Kazanılan Bankkart Liralar, 22 Ağustos 2024 tarihinde hesaplara yüklenecektir.





Katılım için, Bankkart mobil uygulaması, bankkart.com.tr veya Ziraat Bankası'na kayıtlı cep telefonunuzdan PO yazıp 4757'ye SMS göndererek kampanyaya dahil olabilirsiniz. Kampanyadan her müşteri en fazla 240 TL Bankkart Lira kazanabilir. Ancak, aynı gün içinde yapılan 750 TL ve üzeri harcamalardan sadece bir tanesi kampanya kapsamında değerlendirilecektir. Bu uygulama, kampanyadan en iyi şekilde yararlanmak isteyenler için önemli bir detay.

Bankkart Liralar, 22 Eylül 2024 tarihine kadar Petrol Ofisi istasyonlarında kullanılabilir. Kullanılmayan Liralar, 23 Eylül 2024 tarihinde geri alınacaktır. Ayrıca, kampanya kapsamında kazandığınız Bankkart Liralar, Bankkart Prestij ve Bankkart Prestij Plus kredi kartlarının Katlanan Bankkart Lira özelliği kapsamında kullanılamayacaktır. Bankkart Genç, Bankkart Başak, ve Bankkart Business kart sahipleri de kampanyadan yararlanabilirler.

Kampanya yalnızca asıl kart sahipleri için geçerli olup, ek kartlar ve sanal kartlar ile yapılan harcamalar, asıl kart sahibi müşterinin harcamalarına dahil edilecektir. Bankkart Kumbara’da yeterli Bankkart Lira bulunmaması durumunda, kalan tutar hesaba veya kredi kartına borç olarak yansıtılacaktır. İptal veya iade işlemleri kampanyaya dahil edilmez ve bu tür işlemler sonucunda verilen Bankkart Liralar geri alınır. Bu kampanya, otomobil sahiplerinin yakıt masraflarını düşürmeleri için büyük bir fırsat sunuyor.