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ASELSAN 46,1 Milyon Dolar Değerinde İhracat Sözleşmeleri İmzaladı

ASELSAN, toplamda 46,1 milyon dolarlık ihracat sözleşmeleri imzalayarak uluslararası pazardaki etkisini artırdı.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 14:49
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 14:49
ASELSAN 46,1 Milyon Dolar Değerinde İhracat Sözleşmeleri İmzaladı

ASELSAN'dan Önemli İhracat Sözleşmeleri

ASELSAN, toplam değeri 46,1 milyon dolar olan yeni ihracat sözleşmeleri imzaladı. Bu önemli gelişme, ASELSAN'ın uluslararası pazardaki varlığını güçlendirdiği ve güvenilir bir partner olmaya devam ettiğine işaret ediyor.

Kamuya Aydınlatma Platformu aracılığıyla yapılan açıklamada, ASELSAN’ın uluslararası müşterileri için elektronik harp, haberleşme, radar, elektro-optik ve uzaktan komutalı silah sistemleri gibi yüksek teknoloji ürünlerinin ihracatı için sözleşmeler imzalandığı belirtildi.

Yurt Dışında Büyüyen Etki

Bu sözleşmeler, ASELSAN’ın birçok sektördeki ihtiyaçları karşılama amacını pekiştirirken, Türkiye'nin savunma sanayiindeki uluslararası rekabet gücünü de artırmaktadır.

ASELSAN’ın gelecekteki projeksiyonları ve uluslararası iş birlikleri, şirketin global ölçekteki büyümesine katkıda bulunacak.

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ASELSAN 46,1 Milyon Dolar Değerinde İhracat Sözleşmeleri İmzaladı

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