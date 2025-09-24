ASELSAN Gaziantep'te "Kayar Bilezik" Üretimi Başlatıyor

ASELSAN, savunma ve sivil kullanım için "kayar bilezik" üretimini Gaziantep'te kurma kararı aldı; GSO ve yerel yetkililerle yatırım planı değerlendirildi.

ASELSAN, savunma sanayii ve sivil alanda kullanılan "kayar bilezik" üretimini Gaziantep'te gerçekleştirme kararı aldı.

Toplantı ve katılımcılar

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Bülent Uygur, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GSO Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, ASELSAN Tedarik Zinciri Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Murat Aslan ile diğer ilgililer katıldı.

GSO'dan yatırım açıklaması

GSO Başkanı Adnan Ünverdi, Savunma Sanayii Başkanlığı ve ASELSAN ile yürütülen görüşmeler sonucunda kente yatırım yapılmasına karar verildiğini ve bu yatırımla Gaziantep'in ASELSAN iştirakine kavuşacağını söyledi.

Yatırımın önemi

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yatırımın önemine vurgu yaparak sanayide yüksek teknolojiye geçişin zorunlu olduğunu belirtti.

Teknik değerlendirme ve hedefler

ASELSAN Tedarik Zinciri Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Murat Aslan "Bu gerçekten zor ama aynı zamanda katma değerli bir teknoloji. Gaziantep'e önemli bir teknoloji transferi gerçekleşecek. Gaziantep sanayisine de böylesine zor ve değerli bir teknolojiyi üretmek yakışır dedik. Hedefimiz, Gaziantep'in mevcut sanayi gücünü ve tüm yetkinliğini en üst seviyede kullanmak." diye konuştu.

ASELSAN Mekanik ve Platform Entegrasyon Direktörü Mustafa Kamanlı ise "kayar bilezik" ile ilgili teknik bilgiler vererek fizibilite çalışmalarına değindi ve bu üretimin savunma sanayisi için kritik olduğunu, farklı platform ve sistemlerin ihtiyaçlarına göre çeşitlendirilmiş üretim yapılması gerektiğini vurguladı.

