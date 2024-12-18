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ASELSAN ve TUSAŞ'tan Savunma Alanında Önemli Sözleşme

ASELSAN ve TUSAŞ, hava araçları sistemleri için 329 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 15:31
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 15:31
ASELSAN ve TUSAŞ'tan Savunma Alanında Önemli Sözleşme

Önemli İkili İşbirliği Gelişmeleri

ASELSAN ile TUSAŞ arasında, hava araçları için faydalı yükler kapsamında bir dizi sözleşme imzalandı. Bu sözleşmeler, Aviyonik, Haberleşme, Radar, Elektro-Optik, Elektronik Harp, Seyrüsefer ve Güdüm sistemlerinin geliştirilmesi ve tedarik edilmesi üzerine odaklanıyor.

Kamuya Aydınlatma Yaptı

ASELSAN, bu önemli gelişmeyi Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurdu. Açıklamada, sözleşmelerin 2024 ila 2028 yılları arasında gerçekleştirileceği teslimatlar dahil olmak üzere detaylı bilgiler verildi.

329 Milyon Dolar Değeri

Sözleşmelerin toplam tutarının 329 milyon dolar olduğu belirtildi ve bu tutarın bir kısmının aktif hale getirildiği ifade edildi. Bu işbirliği, Türkiye'nin savunma sanayisinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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