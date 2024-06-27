Asgari ücret zammı bekleyenler dikkat! Asgari ücret kararı bu sabah duyuruldu

Milyonlarca asgari ücretliyi yakından ilgilendiriyor! Zam kararları açıklandı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ASGARİ ÜCRET ZAM KARARLARI AÇIKLANDI

Milyonlarca asgari ücretli vatandaş Temmuz ayında maaşlara zam yapılıp yapılmayacağını araştırmaya devam ediyor. Ocak ayında asgari ücrete yüzde 49 oranında zam yapılarak 17 bin 2 TL seviyesine yükseltilmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise asgari ücrete ara zam yapılmayacağını net bir dille belirtmişti.





8 milyondan fazla emekli vatandaş zam beklerken Bakan tarafından yapılan açıklamalar umutları bitirdi. Vedat Işıkhan'ın açıklamaları sonrasında asgari ücrete Temmuz ayında zam yapılmayacağı kesinleşti ancak uzman isimler Eylül ayında asgari ücrete bir güncelleme yapılmasının kaçınılmaz olduğunu bildiriyor. Asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağı ile ilgili resmi açıklamaların ilerleyen dönemlerde yapılması bekleniyor.