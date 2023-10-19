Asgari ücret zammında ile göre farklı tarife: İki rakam öne çıktı

“Yeni bir komitenin oluşturulması önemli”

Asgari ücreti belirleyen Komite'nin yeni yapısı hakkında bazı bilgiler veren ekonomist Muhammet Bayram, "Asgari ücretle ilgili yeni müzakereler bu yılın sonlarında başlayacak. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ise geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmış ve açıklamasında bu konuyu da belirtmişti. Atalay, 'Bu toplantıya en çok üyeli sendikanın başkanı olduğum için katıldım. Aslında sendikayı temsil etme gibi bir görevim yok. Tam olarak temsil edilebilmem için masada işçilerin, asgari ücretlilerin de bulunması gerekiyor.' diyerek şu anda bu kapsamda çalışma yapılacağını ifade etti. TÜRK-İŞ tarafından bir komite kurulacağını ve gerçek bir asgari ücretin olacağını da söyledi. Zaten sendikalar da asgari ücreti alamıyor. Burada yeni bir komite oluşturularak onların ihtiyaçlarının dinlenmesi önemli” diye konuştu.

MASADA ASGARİ ÜCRETLİ OLANLAR TEMSİL EDİLEBİLECEK

“TÜRK-İŞ asgari ücretlilerin değil, en fazla sendikalı çalışanın olduğu için burada var. Mutlak temsilin sağlanması için asgari ücretlilerin masada sesini duyurması gerekiyor" diyen Muhammet Bayram, şöyle devam etti: "Bu, aynı zamanda bir basın toplantısıyla da açıklanabilir ve karar kendi komiteleri tarafından da ileri sürülebilir. Asgari ücretli işçilerin asıl isteğinin bu olduğunu söyleyebiliriz”





ASGARİ ÜCRET NE KADAR ARTACAK?

Ocak 2024'te asgari ücret artışına ilişkin olası senaryoları aktaran Muhammet Bayram, şöyle devam etti:

'Bu dönemde memurlara yönelik artışın yüzde 50 civarında olacağı söylense de 'Asgari ücret artışı ne olacak?' merak edilen bir soru. Asgari ücret miktarına yüzde 35 zam geldi. Asıl artışın yılbaşında olacağı söyleniyor. Şu an için net asgari ücret miktarı 11 bin 402 TL. TÜRK-İŞ araştırmasına göre açlık sınırı ise 13 bin TL. Bu 4 kişiden oluşan bir ailenin aylık gıda harcaması. Yoksulluk sınırı da 43 bin 433 TL şeklinde belirlendi. Bir çalışanın aylık yaşam gideri 17 bin 336 TL. En azından burada yiyeceğin açlık eşiğini aşmasını bekleyebilir. Ancak eylül ayındaki açlık sınırı 13 bin TL'dir"

Yılın son 6 ayında enflasyonun yüzde 40 civarında olacağı söylenebilir. Üç aylık enflasyon şu anda %25,11 olarak bildiriliyor. Aylık ortalama yüzde 5 artış olsa 6 aylık enflasyon rakamının yüzde 38-40 olmasını bekliyoruz. Enflasyonun yüzde 40 olması durumunda en az 11.402 TL olarak ödenen asgari ücretin 15.960 TL'ye kadar düşeceğini düşünüyoruz. Taban rakamın 15.000 TL civarında olacağını düşünüyorum. Toplantılarda artırılmış müzakereler 15.000 TL’den başlayabilir.”

“BÖLGESEL ASGARİ ÜCRETLER KONUŞULMALI”

Asgari ücretli çalışanın aldığı para miktarından ziyade satın alma gücünün önemli olduğunu vurgulayan Muhammet Bayram, "Aslında asgari ücret artmasa da satın alma gücü artarsa ​​bu ekonomiye daha olumlu katkı sağlayacaktır. 2 yıldır bunu konuşuyoruz. Bölgesel asgari ücretler tartışılmalı. İstanbul, Ankara, İzmir gibi bazı büyükşehirlerde artık asgari ücret yok. İstanbul gibi büyükşehirlerde 15.000 TL olan asgari ücret düşük. İşverenler bu miktarın üzerinde ücret ödeyebilmektedir. İşverenler çalışanlarını memnun etmelidir. İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerde en düşük kira fiyatları 10.000 TL'den başlıyor. Bir kişi 10.000 TL kira ödese kalan masrafları nasıl ödeyecek? Ailenin ihtiyaçlarını tek kişinin karşılaması mümkün değildir. En az 15.000 TL'den müzakerelerin başlayacağını düşünüyorum. Asgari ücretin 15.000 ile 17.000.500 TL arasında belirleneceğini düşünüyorum” dedi.