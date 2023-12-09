Asgari ücreti ağzından kaçırdı! Ocak ayını bekleyenlere yeni maaş sürprizi!

Asgari ücrete gelecek zam üzerine tahminler gelirken kulislerden bilgiler sızmaya başladı. Ocak ayını beklemeden yeni maaş için müjdeler verildi. Merkez Bankası eski Başekonomisti Hasan Kara yeni asgari ücreti hesapladı.

Asgari ücreti ağzından kaçırdı! Ocak ayını bekleyenlere yeni maaş sürprizi!
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Ocak ayında asgari ücretliye zam gelirken heyecanlı bekleyiş başladı. Vatandaşlar hem kendi hesaplamalarından yola çıkarak hem de ekonomistlerin hesaplamalarına bakılarak asgari ücrete dair yürütme başlatıdı. Kesin sonuç ocak ayıyla beraber açıklanırken Merkez Bankası eski Başekonomisti Hasan Kara, yeni ücretlerin hesaplamasını yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde kritik açıklamalarda bulunurken yeni zam sinyalleri verildi. “Asgari ücret artışı zaten biliyorsunuz yıl içinde bir kezdir. Bir kez verilecek zamla bu iş biter” ifadeleri kullanılırken bu açıklamayla beraber TCMB eski Başekonomistinden çarpıcı açıklama geldi. 

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