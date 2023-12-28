Asgari ücretli çalışanlar sonunda oh çekecek! Zam tarihi resmen belli oldu: O günü bekleyin!

Asgari ücret zamları heyecanla beklenirken tarih geldi! Zamlar bu tarihte açıklanacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ASGARİ ÜCRET ZAM TARİHLERİ AÇIKLANDI

AKP Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu katıldığı programda asgari ücret ve memur maaşlarıyla ilgili zam tarihlerini açıkladı. Akbaşoğlu açıklamasında şu sözlere yer verdi; 'Asgari ücretle ilgili iki görüşme yapıldı. Geçtiğimiz dönem pandemi sebebiyle asgari ücrete iki zam yapıldı. Artık bir kere yapılacak. Üçüncü görüşme de önümüzdeki hafta gerçekleşecek.





İşçi ve iş veren sendikaları asgari ücreti belirlerken önemli görev üstleniyor. Bakanlığımız hakem gibi görev alıyor. Cuma günü açıklanmasını bekliyorum. Asgari ücretli vatandaşımızı enflasyona hiçbir zaman ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. İşverenleri de desteklememiz gerekiyor. Güncel olarak 500 TL prim desteği veriliyor. Memur ve memur emeklisiyle ilgili toplu sözleşme sebebiyle bir farklılık yaşanıyor. Asgari ücretin Cuma günü açıklanabileceğini düşünüyorum.'