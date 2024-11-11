Asgari Yatırım Tutarları Yeniden Belirlendi: 100 Milyon TL ve 2 Milyar TL

Asgari Yatırım Tutarları Yeniden Belirlendi

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı çerçevesinde desteklenmeye uygun yatırımlar için asgari sabit yatırım tutarı 100 milyon Türk lirası olarak belirlenirken, diğer yatırımlar ve AR-GE harcamaları için bu tutar 2 milyar Türk lirası olarak tespit edildi.

Resmi Gazete'de Yayımlandı

Bu gelişme, “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı”nın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle gerçekleşti.

Yatırım Koşulları

Proje değerlendirmesi için, öncelikli listedeki ürünlerin üretimine yönelik yapılan yatırımların desteklenmesi için belirlenen asgari sabit yatırım tutarının 100 milyon TL olması gerekmektedir. Diğer yatırımlar ve AR-GE harcamaları için belirlenen tutar ise 2 milyar TL'dir.

Kamu Destekleri ile Entegre

Programa dahil edilen yatırımlar, KOSGEB veya TÜBİTAK tarafından doğrudan desteklenme imkanına sahiptir. Bu yatırımlardan yararlanmak için, KOSGEB, TÜBİTAK veya başka kamu kurumları tarafından sağlanan destekler ile Program Değerlendirme Komitesi tarafından uygun görülmesi şartı aranacaktır.

Bu şartları karşılayan firmaların öz kaynaklarıyla yaptıkları harcamalar, teşvik belgesinin kapsamındaki yatırım bütünlüğüne dahil edilebilecektir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.