ASKON 18. Ekonomi Değerlendirme Toplantısı Antalya'da Gerçekleşti

ASKON'un 18. Aylık Ekonomi Toplantısı Antalya'da Yapıldı

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) tarafından düzenlenen 18. Aylık Ekonomi Değerlendirme Toplantısı, Antalya'da kent merkezindeki bir otelde gerçekleştirildi. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, toplantıda enflasyon ve gıda fiyatlarına ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

Enflasyon Rakamları Düşüş Gösteriyor

Gürcan, en son açıklanan verilere göre gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık enflasyonun bir önceki aya göre 6,7 puan düşerek, son 3 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 35,11'e gerilediğini belirtti. Ramazan ayında gıda enflasyonundaki düşüşün devam ettiğini vurgulayan Gürcan, Şubat ayı için aylık enflasyonun yüzde 2,27 olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Fahiş Fiyat Artışlarına Karşı Önlemler

Fahiş fiyat artışları konusuna değinen Gürcan, iç ticarette vatandaşların mağdur olmaması için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü ifade etti. Ayrıca, gıda sektörü başta olmak üzere yoğun denetim faaliyetlerinin devam ettiğini, bayram öncesi vatandaşların daha huzurlu bir bayram geçirmesi için 81 ilde denetimlerin sürdüğünü belirtti.

Yabancı Yatırımlar Artıyor

Bakan Yardımcısı Gürcan, geçen yıl Türkiye'ye gelen yabancı yatırım miktarının bir önceki yıla göre yüzde 5,6 artarak 11,3 milyar dolara ulaştığını ve 2002 yılından bugüne gelen toplam yabancı yatırımın 273,3 milyar dolar olduğunu söyledi. 2024 yılına kadar Türkiye'ye her ay ortalama 1 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım girişi olmasının yabancı yatırımcıların güvenini artırdığını kaydetti.

İhracat Hedefleri ve Stratejiler

İhracata da değinen Gürcan, 2025 yılı için mal ve hizmet ihracatında 390 milyar dolar, 2028 yılı için ise 575 milyar dolar hedeflediklerini belirtti. 2024 yılında mal ve hizmet ihracatının reel olarak yüzde 0,9 artarken ithalatın ise yüzde 4,1 azaldığını açıkladı.

Terörsüz Türkiye Vurgusu

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, 2025 yılında Türkiye ekonomisinin büyüme kaydedeceğini tahmin ederken, alınan tedbirlerle enflasyon rakamlarının 9 aydır sürekli düşüş gösterdiğini ifade etti. Aydın, "İçte ve dışta güçlü Türkiye" vurgusu yaparak, terörsüz bir Türkiye için herkesin destek vermesi gerektiğini ifade etti.

Toplantıya ayrıca ASKON Antalya Şube Başkanı Onur Kacar da katılarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) tarafından düzenlenen 18. Aylık Ekonomi Değerlendirme Toplantısı, Antalya'da kent merkezindeki bir otelde yapıldı.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) tarafından düzenlenen 18. Aylık Ekonomi Değerlendirme Toplantısı, Antalya'da kent merkezindeki bir otelde yapıldı.