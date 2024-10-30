ASO Başkanı Ardıç: Enflasyonla Mücadele İçin İndirim Riskli

ASO Başkanı Enflasyon ve Faiz İndirimine Dikkat Çekti

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Oda'nın ekim ayı meclis toplantısında, enflasyonun kalıcı düşüş sinyalleri göstermeden politika faizinde yapılacak bir indirimin enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratma riskini taşıdığını söyledi.

Bu Ayki Toplantı Sivas ile Birlikte Gerçekleştirildi

Ekim ayı meclis toplantısı, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) ile ortak olarak yapıldı. Ardıç, Sivas'taki sanayi gelişmelerine dikkat çekerek, kentin yatırım fırsatlarıyla gelecekte önemli bir sanayi merkezi olabileceğini ifade etti.

Terör Saldırısına Üzüntüyle Dedi

Ardıç, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) yerleşkesine düzenlenen terör saldırısında şehit düşenler için rahmet diledi. Sanayicilerin, ülkenin ekonomik bağımsızlığını korumak için kararlı bir şekilde çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Küresel Ekonomideki Gelişmelere Dikkat

Son zamanlarda dünya genelinde merkez bankalarının gevşeme politikalarına girdiğini belirten Ardıç, bununla birlikte dünya ekonomisinde durgunluk sinyallerinin arttığını vurguladı. Ayrıca, önümüzdeki hafta ABD'de yapılacak başkanlık seçimlerinin küresel ticareti nasıl etkileyeceği konusunda uyarılarda bulundu.

Yüksek Faiz Oranı Sorun Olmaya Devam Ediyor

Yüksek faiz oranlarının yatırımların önündeki en büyük engel olduğunu dile getiren Ardıç, reel sektörün üretime devam edebilmesi için uygun faizli ticari kredilere ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Üretim Merkezleri İç Anadolu'ya Taşınmalı

STSO Başkanı Zeki Özdemir ise, Sivas'ın tarihi yapılarının büyük bir potansiyel oluşturduğunu belirterek, organise sanayi bölgelerinin İç Anadolu'ya taşınmasının önemine dikkat çekti. Özdemir, sanayi politikalarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.