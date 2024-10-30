DOLAR
34,29 -0,06%
EURO
37,11 -0,06%
ALTIN
3.067,3 -0,34%
BITCOIN
2.463.887,48 0,65%

ASO Başkanı Ardıç: Enflasyonla Mücadele İçin İndirim Riskli

ASO Başkanı Seyit Ardıç, enflasyonda kalıcı düşüş olmadan faiz indirimine karşı uyarıda bulundu.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 16:07
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 16:07
ASO Başkanı Ardıç: Enflasyonla Mücadele İçin İndirim Riskli

ASO Başkanı Enflasyon ve Faiz İndirimine Dikkat Çekti

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Oda'nın ekim ayı meclis toplantısında, enflasyonun kalıcı düşüş sinyalleri göstermeden politika faizinde yapılacak bir indirimin enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratma riskini taşıdığını söyledi.

Bu Ayki Toplantı Sivas ile Birlikte Gerçekleştirildi

Ekim ayı meclis toplantısı, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) ile ortak olarak yapıldı. Ardıç, Sivas'taki sanayi gelişmelerine dikkat çekerek, kentin yatırım fırsatlarıyla gelecekte önemli bir sanayi merkezi olabileceğini ifade etti.

Terör Saldırısına Üzüntüyle Dedi

Ardıç, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) yerleşkesine düzenlenen terör saldırısında şehit düşenler için rahmet diledi. Sanayicilerin, ülkenin ekonomik bağımsızlığını korumak için kararlı bir şekilde çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Küresel Ekonomideki Gelişmelere Dikkat

Son zamanlarda dünya genelinde merkez bankalarının gevşeme politikalarına girdiğini belirten Ardıç, bununla birlikte dünya ekonomisinde durgunluk sinyallerinin arttığını vurguladı. Ayrıca, önümüzdeki hafta ABD'de yapılacak başkanlık seçimlerinin küresel ticareti nasıl etkileyeceği konusunda uyarılarda bulundu.

Yüksek Faiz Oranı Sorun Olmaya Devam Ediyor

Yüksek faiz oranlarının yatırımların önündeki en büyük engel olduğunu dile getiren Ardıç, reel sektörün üretime devam edebilmesi için uygun faizli ticari kredilere ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Üretim Merkezleri İç Anadolu'ya Taşınmalı

STSO Başkanı Zeki Özdemir ise, Sivas'ın tarihi yapılarının büyük bir potansiyel oluşturduğunu belirterek, organise sanayi bölgelerinin İç Anadolu'ya taşınmasının önemine dikkat çekti. Özdemir, sanayi politikalarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Ekim’de aldınız aldınız! Taşıt kredilerinde düşüş, koştur koştur bankaya götürtüyor

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Otomotiv Buluşmaları Türkiye Organizasyonu Bursa'da Gerçekleşecek
2
ASO Başkanı Ardıç: Enflasyonla Mücadele İçin İndirim Riskli
3
Türkiye Merkez Bankası Döviz Kurları
4
ABD Ekonomisi Beklentilerin Altında Büyüdü
5
Çin, AB'nin Elektrikli Araç Tarife Artışlarını DTÖ'ye Şikayet Etti
6
Bankalarda faiz bombası patladı! 400.000 TL'nin faiz getirisini duyan koşa koşa o bankaya gidecek!
7
Ekimde ABD Özel Sektör İstihdamı Beklentileri Geride Bıraktı

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı

Ekim’de aldınız aldınız! Taşıt kredilerinde düşüş, koştur koştur bankaya götürtüyor

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor