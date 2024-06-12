Akaryakıtta 8 TL'lik büyük zam tarihi açıklandı! Depoyu fullemeyen yandı

Son dönemdeki indirimlerin ardı ardına yaşanmasının hemen sonrasında, akaryakıt sektöründe zam haberleri gündemi meşgul etmeye başladı. Temmuz ayı itibarıyla, Özel Tüketim Vergisi'ndeki (ÖTV) artışın etkisiyle akaryakıt fiyatlarına 8 TL'lik bir artışın yapılacağı öngörülüyor. Benzin, motorin ve LPG dahil olmak üzere tüm yakıt türlerini kapsayacak bu zam, araç sahipleri için ciddi bir mali yük anlamına geliyor. ÖTV zammının yanı sıra, güncellenen akaryakıt fiyatlarına dair tüm ayrıntılar haberimizde...

Temmuz Ayı Yaklaşırken Akaryakıt Fiyatlarına Zam Alarmı

Yakın zamanda akaryakıt sektöründe yaşanan indirimlerin sevinci kısa sürdü. Ekonomi uzmanı Bircan Yıldırım'ın bildirdiğine göre, Temmuz ayında uygulanacak ÖTV düzenlemesi sonucunda benzin, motorin ve LPG'ye litre başına 8 TL zam yapılması bekleniyor. Bu önemli fiyat artışı, hem tüketicileri hem de taşımacılık sektörünü olumsuz yönde etkileyecek. Araç sahipleri, indirim haberlerinin ardından gelen bu zam haberiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayacaklar.





ÖTV Artışıyla Akaryakıt Fiyatlarında Önemli Yükseliş Beklentisi

Bircan Yıldırım'ın analizlerine göre, ÖTV'deki beklenen artış, devletin gelirlerini güçlendirmek ve bütçe dengesini sağlamak amacı taşıyor. Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve döviz kurlarındaki oynaklık da bu zammın arkasındaki temel sebepler arasında yer alıyor. Bu zam, akaryakıt sektörünü aşarak genel tüketici fiyatları ve enflasyon üzerinde de etkili olabilir.

Şehirlerarası Akaryakıt Fiyat Karşılaştırması

Türkiye'nin üç büyük şehrindeki güncel akaryakıt fiyatları vatandaşların gündeminde üst sıralarda yer alıyor. 7 Haziran itibarıyla, İstanbul Anadolu Yakası'nda benzinin litre fiyatı 40.07 TL, motorinin 39.11 TL ve LPG'nin ise 20.83 TL olduğu gözlemleniyor. İstanbul Avrupa Yakası ve Ankara'da fiyatlar bu seviyelerde seyrederken, İzmir biraz daha yüksek fiyatlarla öne çıkıyor.