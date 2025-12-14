DOLAR
ASO Başkanı Ardıç: İhracat Sadece Ürün Satmak Değil, Güven İnşa Etmektir

ASO Başkanı Seyit Ardıç, ODTÜ’deki İhracat Akademisi dersinde ihracatın güven, kalite ve sürdürülebilirlikle kalıcı başarı sağladığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 11:27
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 11:27
ASO Başkanı Ardıç: İhracat Sadece Ürün Satmak Değil, Güven İnşa Etmektir

ASO Başkanı Seyit Ardıç: İhracat yalnızca satış değil, güven inşa etmektir

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Ticaret Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği protokolü kapsamında hayata geçirilen İhracat Akademisi İhracat Uzmanlığı Programı çerçevesinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) ders verdi. ODTÜ’nün akademik geleneği içinde kürsüye çıkmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Ardıç, ihracatın sadece rakamlardan ibaret olmadığını; güven, kalite, sürdürülebilirlik ve stratejik bakış açısı gerektiren uzun soluklu bir yolculuk olduğunu belirtti.

"İhracat; sadece ürün satmak değil, güven inşa etmektir." diyen Ardıç, kaliteyi sürdürülebilir kılmadan ve beklentiyi doğru okumadan ihracatta kalıcı başarı elde etmenin mümkün olmadığını vurguladı. Kendi iş hayatından ve ihracat yolculuğundan örnekler paylaşarak, dış ticarette kalıcı başarının temelinde güven ilişkilerinin yattığını aktardı.

Ankara ihracatında hızlı büyüme

Ardıç, Ankara’nın son 20 yılı aşkın sürede ihracatta yaklaşık 10 katlık büyüme kaydettiğine dikkat çekti. Başkentin ihracatının 1,5 milyar dolar seviyelerinden 15 milyar dolara ulaştığını, Ankara’nın Türkiye’nin en fazla ihracat yapan üçüncü ili konumunda bulunduğunu belirtti.

Savunma sanayi, havacılık, yazılım, medikal, makine, kimya ve elektronik sektörlerinin Ankara ihracatının omurgasını oluşturduğunu söyleyen Ardıç, yüksek teknolojili ürün ihracatında Ankara’nın payının yüzde 13’ün üzerinde olduğunu; bu oranın Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde seyrettiğini vurguladı.

Ardıç ayrıca, Ankara’nın savunma sanayiinde 4,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğine dikkat çekerek, "Ankara savunma sanayinin kalbidir" ifadesini kullandı.

İhracat Akademisi ve gelecek kuşaklar

Programın, genç ihracat uzmanları ve sektör profesyonelleri açısından son derece kıymetli olduğunu ifade eden Ardıç, tecrübe paylaşımının Türkiye’nin ihracat kapasitesini güçlendiren en önemli unsurlardan biri olduğunu belirtti. Pazar çeşitliliğinin iyi günlerde büyümeyi, zor günlerde ise ayakta kalmayı sağladığını vurgulayarak, "Dış ticaret güvenle başlar; kalite, sürdürülebilirlik ve beklentiyi anlamakla büyür." dedi.

Program sonunda katılımcıların sorularını yanıtlayan Ardıç, Ankara Sanayi Odası olarak katma değerli üretimi, ihracatı ve nitelikli insan kaynağını merkeze alan çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.

