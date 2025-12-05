Bölgesel Dijital Dönüşüm Çalıştayı GSOMEM’de — EDIH Anadolu ile Gaziantep İçin Strateji

Yayın Tarihi: 05.12.2025 17:47
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 17:47
EDIH Anadolu Projesi kapsamında düzenlenen "Bölgesel Dijital Dönüşüm Strateji Geliştirme Çalıştayı", Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi (GSOMEM) salonlarında tamamlandı. Çalıştay, Gaziantep başta olmak üzere bölge illerinin dijital dönüşüm yol haritalarına katkı sunacak başlıkları masaya yatırdı.

Katılımcılar ve açılış konuşmaları

Çalıştaya; Gaziantep Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme ve Danışmanlık A.Ş. (GASBEM) Yönetim Kurulu Üyesi Murat Hakan Yusufoğlu, Gaziantep Sanayi Odası Genel Sekreteri Yusuf İzzettin İymen, Adana Sanayi Odası (ADASO) Genel Sekreteri Veli Oğuz, Dr. Öğretim Üyesi Altan Özkil, kurum ve kuruluşların yetkilileri ile firma temsilcileri katıldı.

Murat Hakan Yusufoğlu açılış konuşmasında çalıştayın bölge sanayisi adına önemli bir adım olduğunu vurgulayarak; "Gaziantep olarak bu güçlü projenin parçası olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Şehrimiz özellikle yapay zekâ ve IoT uygulamalarında diğer bölgelere göre daha ileride yer almaktadır. Doğru stratejilerle bu potansiyeli çok daha yukarı taşıyabiliriz. Ancak dijitalleşmeyle birlikte artan siber güvenlik risklerini de göz ardı etmeden işletmelerimizi yönlendirmeliyiz" dedi.

Yusufoğlu ayrıca çalıştayın Gaziantep’in tekstil, gıda, metal ve makine sektörleri için uygulanabilir ve etkisi yüksek dijital dönüşüm stratejileri geliştirilmesine katkı sağlayacağını belirterek projeye destek veren paydaşlara teşekkür etti ve "Gaziantep sanayisi değişime en hızlı uyum sağlayan, yenilikçi ve üretken yapısıyla yine öncülüğünü sürdürecektir. Bu anlamda çalıştayımızın bölgeye hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Dr. Öğretim Üyesi Altan Özkil de çalıştay değerlendirmesinde EDIH Anadolu Projesi’nin firmaların rekabet gücünü artırmayı amaçlayan kapsamlı bir girişim olduğunu belirterek; "Adana’dan Gaziantep’e kadar uzanan geniş bölgede işletmelerimizin yapay zekâ, siber güvenlik, IoT ve ileri dijital teknolojilerle güçlendirilmesini hedefliyoruz. Gaziantep’te yaptığımız bu çalıştay, saha keşiflerinin stratejik adımlara dönüştürülmesi açısından kritik öneme sahip" dedi.

Oturumlar ve sonuç

Toplantı, sektör bazlı oturumlarla devam etti; katılımcılar dijitalleşme ihtiyaçlarını, önceliklerini ve çözüm önerilerini paylaştı. Oturumların ardından soru-cevap kısmının tamamlanmasıyla çalıştay sona erdi. Etkinlik, bölge sanayisinin dijital dönüşümün gerektirdiği adımları somutlaştırma yönünde önemli bir zemin oluşturdu.

