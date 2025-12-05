Hisarcık Belediyesi'ne Yeni Çöp Toplama Aracı Hizmete Girdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan destek

Kütahya’nın Hisarcık Belediyesine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gönderilen yeni çöp toplama aracı hizmete girdi.

Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, bakanlık nezdinde yapılan girişimler sonucu ilçeye kazandırılan yeni aracın, ilçe genelinde temizlik çalışmalarını daha sistemli hale getireceğini belirtti.

Başkan Demirtaş, "Çalışmalarımızın aksamadan devam etmesi için araç filomuzu planlı şekilde büyütüyoruz. Her yeni araç, hizmet kalitemizi artırmamıza ve ilçemize daha hızlı çözüm sunmamıza katkı sağlıyor. Önümüzdeki dönemde filomuza farklı hizmet gruplarında yeni araçlar eklemeyi sürdüreceğiz. Yeni aracın ilçemize kazandırılmasına destek veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a ve Kütahya Milletvekilimiz Ahmet Erbaş'a teşekkür ediyorum. Doğru yatırımlarla, güçlü bir mali disiplinle Hisarcık’a kalıcı hizmetler sunmaya devam edeceğiz. Yeni aracımızın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

