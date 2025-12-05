Hisarcık Belediyesi'ne Yeni Çöp Toplama Aracı Hizmete Girdi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gönderilen yeni çöp toplama aracı hizmete girdi; Başkan Mustafa Demirtaş çalışmaları hızlandıracağını söyledi.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 22:42
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 22:42
Hisarcık Belediyesi'ne Yeni Çöp Toplama Aracı Hizmete Girdi

Hisarcık Belediyesi'ne Yeni Çöp Toplama Aracı Hizmete Girdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan destek

Kütahya’nın Hisarcık Belediyesine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gönderilen yeni çöp toplama aracı hizmete girdi.

Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, bakanlık nezdinde yapılan girişimler sonucu ilçeye kazandırılan yeni aracın, ilçe genelinde temizlik çalışmalarını daha sistemli hale getireceğini belirtti.

Başkan Demirtaş, "Çalışmalarımızın aksamadan devam etmesi için araç filomuzu planlı şekilde büyütüyoruz. Her yeni araç, hizmet kalitemizi artırmamıza ve ilçemize daha hızlı çözüm sunmamıza katkı sağlıyor. Önümüzdeki dönemde filomuza farklı hizmet gruplarında yeni araçlar eklemeyi sürdüreceğiz. Yeni aracın ilçemize kazandırılmasına destek veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a ve Kütahya Milletvekilimiz Ahmet Erbaş'a teşekkür ediyorum. Doğru yatırımlarla, güçlü bir mali disiplinle Hisarcık’a kalıcı hizmetler sunmaya devam edeceğiz. Yeni aracımızın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

HİSARCIK BELEDİYESİ’NE YENİ ÇÖP TOPLAMA ARACI

HİSARCIK BELEDİYESİ’NE YENİ ÇÖP TOPLAMA ARACI

HİSARCIK BELEDİYESİ’NE YENİ ÇÖP TOPLAMA ARACI

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hisarcık Belediyesi'ne Yeni Çöp Toplama Aracı Hizmete Girdi
2
Yılmaz: Pandemi Sonrası Türkiye, Dünya Ekonomisinden İki Kat Fazla Büyüdü
3
Bölgesel Dijital Dönüşüm Çalıştayı GSOMEM’de — EDIH Anadolu ile Gaziantep İçin Strateji
4
Oba Makarna'ya Turquality'den "En Çok Ülkeye İhracat Yapan Turquality Şampiyonu" Ödülü
5
Başkan Güngör, Hisarcıklıoğlu'na Manavgat'ın Taleplerini İçeren Dosyayı Sundı
6
Tokat’ta Halk Ekmek Büfe Sayısı 11’e Çıktı
7
OKA'dan TR83 Gıda İşletmelerine TÜGİP Gıda İnovasyon Merkezi Ziyareti

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi