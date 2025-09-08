ASO Başkanı Seyit Ardıç: 2026-2028 OVP, Sanayide AR-GE ve Yüksek Teknoloji Desteği Getiriyor

ASO Başkanı Seyit Ardıç'tan 2026-2028 OVP değerlendirmesi

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan 2026-2028 dönemi Orta Vadeli Program (OVP) değerlendirmesinde, sanayiye yönelik AR-GE ve yüksek teknolojili üretim desteklerini içeren hedeflerden memnuniyet duyduklarını bildirdi.

OVP'nin öncelikleri ve ekonomik çerçeve

Ardıç, OVP'nin üç yıllık dönemin önceliklerini belirleyerek ekonomide öngörülebilirliği güçlendireceğini ve beklentilerin yönetiminde önemli bir çıpa işlevi göreceğini vurguladı. Programda enflasyonla mücadele birinci öncelik olarak öne çıkarken, jeopolitik ve küresel riskler gözetilerek temkinli büyüme hedeflendiğine dikkat çekti.

Kayıt dışılıkla mücadele, vergi tabanının genişletilmesi ve kamu giderlerinde verimlilik esasına öncelik verilmesinin önemine işaret eden Ardıç, maliye politikalarının fiyat istikrarını destekleyecek şekilde tasarlanmasının kritik olduğunu kaydetti.

Sanayiye yönelik somut hedefler

Ardıç, OVP'de sanayi sektörü için öne çıkan başlıkları şu şekilde özetledi: AR-GE ve yenilik ekosisteminin geliştirilmesi, yüksek teknolojili üretim yatırımlarının desteklenmesi, üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi, iş gücü piyasalarının esnek ve etkinleştirilmesi ile yerli üretim kapasitesinin artırılması.

Programda ayrıca kredi büyümesinin selektif alanlara önceliklendirilmesinin ve üretim ile katma değerin desteklenmesinin hedeflendiğini belirten Ardıç, bu yaklaşımın üretimi ve katma değeri öncelikli kıldığını vurguladı.

Ankara'ya ve reel sektöre etkileri

Yüksek katma değerli üretimi önceleyen politikaların, Ankara'nın yüksek teknolojili ihracat oranı en yüksek kent olma konumunu daha da güçlendireceğine inandıklarını ifade eden Ardıç, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programının daha etkin uygulanmasının, yatırım teşvik sisteminin daha seçici ve odaklı uygulanmasının ve iş ile yatırım ortamını iyileştirecek düzenlemelerin reel sektörün önünü açacağını belirtti.

Ardıç, bu adımların özellikle yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerinde işletmelerin rekabet gücünü artıracağına inandıklarını ve ASO olarak üretim, istihdam ve ihracatı artırmaya yönelik katkı sunmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğü giren 2026-2028 dönemini içeren Orta Vadeli Program'ı (OVP) açıkladı.