Ardahan ESOB 2026: İskender Alihaanoğlu Yeniden Başkan Adayı

Ardahan ESOB Başkanı İskender Alihaanoğlu, 2026 kongresinde yeniden aday olduğunu açıkladı; 4 yıllık dönemde borçların kapatıldığını ve AB proje borcunu kendi imkanlarıyla ödediğini belirtti.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 11:08
Basınla kahvaltıda bir araya geldi

Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ESOB) Başkanı İskender Alihaanoğlu, 2026 kongresinde yeniden başkan adayı olduğunu açıkladı. Kahvaltı programında basın mensuplarıyla buluşan Alihaanoğlu, mevcut yönetimin 4 yıllık döneminde yapılan çalışmalar ve yeni yılda başlayacak seçim sürecine dair değerlendirmelerde bulundu.

Alihaanoğlu, görev süreleri boyunca oda kaynaklarının yönetimine ilişkin ayrıntılar vererek, odanın birikmiş borçlarını kapattıklarını söyledi. Yönetim kurulu olarak karşılaştıkları zorlukları da aktaran Alihaanoğlu, göreve geliş sürecine ilişkin şunları ifade etti:

"2022 yılında yönetim kurulu üyelerimizle birlikte Ardahan esnafımızın oylarıyla göreve geldik. 4 yıldır bu görevi sürdürmekteyiz."

Başkan Alihaanoğlu, ekip olarak yaşadıkları sıkıntılardan birinin 3 personelimizin emekliliğe ayrılması olduğunu ve bunun sonucunda yüksek tutarlı tazminat ödemek zorunda kaldıklarını kaydetti. Ayrıca, odanın kendilerinden önce başlattığı Avrupa Birliği projesi ile ilgili devralınan mali yükümlülüklere dikkat çekti.

Alihaanoğlu, projenin öz kaynağının yatırılmamış olduğunu ve projeden kullanılan parayı kendi imkanlarıyla ödediğini belirterek, bu borcun ödenmemesi halinde ilin ilerideki AB projelerinden mahrum kalacağının altını çizdi.

Basın toplantısında, yapılan çalışmaların şeffaflığı, oda üyelerine yönelik hizmetler ve 2026 kongresine yönelik hazırlık süreci hakkında bilgiler paylaşıldı. Alihaanoğlu, yeniden adaylığının gerekçesini ve önümüzdeki dönemde esnafın beklentilerini karşılamaya yönelik planlarını anlatmaya devam etti.

ESOB'TA BAŞKANLIK SEÇİMLERİNE DOĞRU. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)

