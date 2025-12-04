ING Türkiye: Mobil EFT/Havale/FAST İşlemleri Süresiz Ücretsiz

ING Türkiye, ING Mobil üzerinden yapılan EFT/Havale/FAST işlemlerini koşulsuz ve süresiz olarak ücretsiz sunduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 11:22
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 11:47
ING Türkiye: Mobil EFT/Havale/FAST İşlemleri Süresiz Ücretsiz

ING Türkiye, Mobil EFT/Havale/FAST İşlemlerini Süresiz Ücretsiz Yaptı

ING Türkiye, mobil bankacılık üzerinden yapılan EFT/Havale/FAST işlemlerini hiçbir koşul ya da süre sınırlaması olmadan ücretsiz sunmaya başladığını duyurdu. ING müşterileri artık tüm bu işlemleri ING Mobil üzerinden kalıcı olarak ücretsiz gerçekleştirebilecek.

Müşterilere doğrudan ekonomik fayda

Bankanın duyurusuna göre, EFT/Havale/FAST işlemlerindeki ücretlerin tamamen kaldırılmasıyla gündelik bankacılıkta sık karşılaşılan küçük maliyetlerin zaman içinde oluşturduğu yük ortadan kaldırılıyor. Uygulama, işlem kolaylığının yanı sıra kullanıcıların finansal rutinine doğrudan yansıyan somut bir değer oluşturmayı hedefliyor.

Genel Müdür Alper Gökgöz'ün açıklaması

Alper Gökgöz şöyle dedi: "Global ve köklü bir banka olmanın gücünü teknoloji ile birleştirerek müşterilerimize zahmetsiz ve pürüzsüz bir deneyim sunuyoruz. Hem teknolojinin hızını hem bankacılığın güvenini bir arada sunuyor, yenilikçi hizmetlerle sektörde öncü adımlar atıyoruz. Müşterilerimize değer oluşturmayı hedeflediğimiz masrafsız bankacılık stratejimiz de bu vizyonu yansıtıyor. Türkiye’de bireysel müşteriler yılda yaklaşık 6.3 milyar adet dijitalden TL para cinsinden para transferi yapıyor, yani Türkiye’de her gün 17 milyondan fazla bireysel transfer gerçekleşiyor. Bu kadar yoğun bir hareketliliğin olduğu bir pazarda, işlem ücretleri kullanıcılar üzerinde katlanarak etki oluşturuyor. Bu görünmez maliyet, Türkiye’de dijital ödemelerin sıklığı ve yaygınlığı dikkate alındığında çok daha önemli hale geliyor. Dolayısıyla EFT/Havale/FAST ücretlerini ortadan kaldırmak, sadece bir bankacılık kolaylığı sunmuyor; aynı zamanda müşterilerin refahına doğrudan katkı sağlıyor. Amacımız, kullanıcılarımızın günlük finansal hayatlarında gereksiz hiçbir yük taşımadan, özgürce işlem yapabilmelerini sağlamak. Bu vizyonla, müşterilerimize ING Mobil’den EFT/Havale/FAST işlemlerini ömür boyu ücretsiz gerçekleştirme imkânı sunuyoruz; bu yeniliğimizle müşterilerimizi masraf derdinden kurtarıyoruz. Müşterilerimize değer oluşturmak için önümüzdeki dönemlerde de yenilikçi adımlar atmaya devam edeceğiz"

ING TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ ALPER GÖKGÖZ

ING TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ ALPER GÖKGÖZ

İLGİLİ HABERLER

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gülsan’a 'En İyi Sanayi Dönüşümü' Ödülü — Samsun Büyükşehir Belediyesi
2
En Yakıt ve Miles&Smiles: Aralık'ta Millere %20 Daha Fazla Değer
3
Kenan Doğulu, Petrol Ofisi Grubu'nun Yeni Marka Yüzü
4
GTB Ekim Meclis Toplantısı: Antep Lahmacunu'na AB Tescili ve Tarımda Su Verimliliği
5
Ankara'dan Kilis'e 30 milyon TL ve 500 bin süs bitkisi desteği
6
Küplü’de Ücretsiz Pirinç Soyma Tesisi Üreticinin Yüzünü Güldürdü

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi