ING Türkiye: Mobil EFT/Havale/FAST İşlemleri Süresiz Ücretsiz

ING Türkiye, Mobil EFT/Havale/FAST İşlemlerini Süresiz Ücretsiz Yaptı

ING Türkiye, mobil bankacılık üzerinden yapılan EFT/Havale/FAST işlemlerini hiçbir koşul ya da süre sınırlaması olmadan ücretsiz sunmaya başladığını duyurdu. ING müşterileri artık tüm bu işlemleri ING Mobil üzerinden kalıcı olarak ücretsiz gerçekleştirebilecek.

Müşterilere doğrudan ekonomik fayda

Bankanın duyurusuna göre, EFT/Havale/FAST işlemlerindeki ücretlerin tamamen kaldırılmasıyla gündelik bankacılıkta sık karşılaşılan küçük maliyetlerin zaman içinde oluşturduğu yük ortadan kaldırılıyor. Uygulama, işlem kolaylığının yanı sıra kullanıcıların finansal rutinine doğrudan yansıyan somut bir değer oluşturmayı hedefliyor.

Genel Müdür Alper Gökgöz'ün açıklaması

Alper Gökgöz şöyle dedi: "Global ve köklü bir banka olmanın gücünü teknoloji ile birleştirerek müşterilerimize zahmetsiz ve pürüzsüz bir deneyim sunuyoruz. Hem teknolojinin hızını hem bankacılığın güvenini bir arada sunuyor, yenilikçi hizmetlerle sektörde öncü adımlar atıyoruz. Müşterilerimize değer oluşturmayı hedeflediğimiz masrafsız bankacılık stratejimiz de bu vizyonu yansıtıyor. Türkiye’de bireysel müşteriler yılda yaklaşık 6.3 milyar adet dijitalden TL para cinsinden para transferi yapıyor, yani Türkiye’de her gün 17 milyondan fazla bireysel transfer gerçekleşiyor. Bu kadar yoğun bir hareketliliğin olduğu bir pazarda, işlem ücretleri kullanıcılar üzerinde katlanarak etki oluşturuyor. Bu görünmez maliyet, Türkiye’de dijital ödemelerin sıklığı ve yaygınlığı dikkate alındığında çok daha önemli hale geliyor. Dolayısıyla EFT/Havale/FAST ücretlerini ortadan kaldırmak, sadece bir bankacılık kolaylığı sunmuyor; aynı zamanda müşterilerin refahına doğrudan katkı sağlıyor. Amacımız, kullanıcılarımızın günlük finansal hayatlarında gereksiz hiçbir yük taşımadan, özgürce işlem yapabilmelerini sağlamak. Bu vizyonla, müşterilerimize ING Mobil’den EFT/Havale/FAST işlemlerini ömür boyu ücretsiz gerçekleştirme imkânı sunuyoruz; bu yeniliğimizle müşterilerimizi masraf derdinden kurtarıyoruz. Müşterilerimize değer oluşturmak için önümüzdeki dönemlerde de yenilikçi adımlar atmaya devam edeceğiz"

ING TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ ALPER GÖKGÖZ